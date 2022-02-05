https://uz.sputniknews.ru/20220205/kak-zoopark-podbodril-medvedya-zuzu-posle-shokiruyuschego-sluchaya-s-rebenkom--video-22560146.html

Как зоопарк подбодрил медведя Зузу после шокирующего случая с ребенком — видео

Как зоопарк подбодрил медведя Зузу после шокирующего случая с ребенком — видео

Кадры страшного инцидента уже разлетелись по сети и вызвали шок у неравнодушных. Чем закончилась история, читайте в материале.

2022-02-05T12:30+0500

2022-02-05T12:30+0500

2022-02-05T12:30+0500

общество

медведь

зоопарк

ребенок

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ташкентский зоопарк решил подбодрить медведя Зузу после недавнего инцидента с ребенком, которого сбросила в вольер собственная мать.Косолапому приготовили сюрприз: фрукты и овощи, которые он очень любит. Особенно Зузу уважает виноград, поэтому полакомился им в первую очередь.Инцидент произошел в конце январяМолодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Читайте также:

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