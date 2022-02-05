https://uz.sputniknews.ru/20220205/kak-zoopark-podbodril-medvedya-zuzu-posle-shokiruyuschego-sluchaya-s-rebenkom--video-22560146.html
Как зоопарк подбодрил медведя Зузу после шокирующего случая с ребенком — видео
Как зоопарк подбодрил медведя Зузу после шокирующего случая с ребенком — видео
Кадры страшного инцидента уже разлетелись по сети и вызвали шок у неравнодушных. Чем закончилась история, читайте в материале.
2022-02-05T12:30+0500
2022-02-05T12:30+0500
2022-02-05T12:30+0500
общество
медведь
зоопарк
ребенок
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ташкентский зоопарк решил подбодрить медведя Зузу после недавнего инцидента с ребенком, которого сбросила в вольер собственная мать.Косолапому приготовили сюрприз: фрукты и овощи, которые он очень любит. Особенно Зузу уважает виноград, поэтому полакомился им в первую очередь.Инцидент произошел в конце январяМолодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Читайте также:
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медведь, зоопарк, ребенок
Как зоопарк подбодрил медведя Зузу после шокирующего случая с ребенком — видео
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Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ташкентский зоопарк решил подбодрить медведя Зузу после недавнего инцидента с ребенком, которого сбросила в вольер собственная мать.
"В связи с последними событиями, наш медвежонок Зузу стал еще большим любимцем публики, который завоевал уважение не только наших соотечественников, но и неравнодушных людей со всего мира", — сообщили в администрации зоопарка.
Косолапому приготовили сюрприз: фрукты и овощи, которые он очень любит. Особенно Зузу уважает виноград, поэтому полакомился им в первую очередь.
Инцидент произошел в конце января
Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.
Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.
Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.
Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.
В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.