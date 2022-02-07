https://uz.sputniknews.ru/20220207/uzbekistan-voshel-v-top-5-stran-po-molodejnomu-obmenu-s-rossiey-22592368.html
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран по молодежному обмену с Россией
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран по молодежному обмену с Россией
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран по молодежному обмену с Россией, уступив лишь Китаю.
2022-02-07T20:00+0500
2022-02-07T20:00+0500
2022-02-07T20:00+0500
общество
узбекистан
обмен
китай
студенты
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, студенты которых охотно участвуют в молодежных обменах с Россией.По данным Минобрнауки, в 2020–2021 годах участниками студенческих обменов с Россией стали 8,9 тысячи человек из Узбекистана. Это второй показатель в этом деле после Китая (10,4 тысячи).В десятку стран вошли студенты из Казахстана, Египта, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Монголии и Ирана. Всего же в международных молодежных обменах с Россией участвовало 178 стран.Если говорить об обучающихся в России иностранных студентах, то многие из них предпочитают получать образование в Российском университете дружбы народов. Этот вуз, а также Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет) популярен, в частности, среди граждан Узбекистана, отметили в министерстве.Узбекистанцы охотно принимают участие и в работе международных летних и зимних школ. Такие сезонные школы являются одной из форм дополнительного образования и позволяют студентам углубить знания в той или иной дисциплине — истории, математике, физике, информатики, биологии и др.Так, за последние два года в работе летних и зимних школ приняли участие 15,6 тысячи иностранцев. Среди них 3,8 тысячи студентов из Китая, 1,1 тысяча – из Казахстана, 812 человек из Узбекистана, а также студенты из Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Индии, Беларуси, Египта, Пакистана и Бразилии.Ранее сообщалось, что в российских вузах на сегодняшний день обучается 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Чаще всего они выбирают медицинские и экономические направления, а также менеджмент.Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется еще девять.
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узбекистан, обмен, китай, студенты
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран по молодежному обмену с Россией
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По итогам двух прошлых лет участниками студенческих обменов с Россией стали 8,9 тысячи человек из Узбекистана. Это второй показатель в этом деле после Китая.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, студенты которых охотно участвуют в молодежных обменах с Россией.
По данным Минобрнауки, в 2020–2021 годах участниками студенческих обменов с Россией стали 8,9 тысячи человек из Узбекистана. Это второй показатель в этом деле после Китая (10,4 тысячи).
В десятку стран вошли студенты из Казахстана, Египта, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Монголии и Ирана. Всего же в международных молодежных обменах с Россией участвовало 178 стран.
Если говорить об обучающихся в России иностранных студентах, то многие из них предпочитают получать образование в Российском университете дружбы народов. Этот вуз, а также Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет) популярен, в частности, среди граждан Узбекистана, отметили в министерстве.
Узбекистанцы охотно принимают участие и в работе международных летних и зимних школ. Такие сезонные школы являются одной из форм дополнительного образования и позволяют студентам углубить знания в той или иной дисциплине — истории, математике, физике, информатики, биологии и др.
Так, за последние два года в работе летних и зимних школ приняли участие 15,6 тысячи иностранцев. Среди них 3,8 тысячи студентов из Китая, 1,1 тысяча – из Казахстана, 812 человек из Узбекистана, а также студенты из Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Индии, Беларуси, Египта, Пакистана и Бразилии.
Ранее сообщалось
, что в российских вузах на сегодняшний день обучается 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Чаще всего они выбирают медицинские и экономические направления, а также менеджмент.
Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил
, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.
Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется
еще девять.