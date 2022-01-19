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https://uz.sputniknews.ru/20220119/nazvano-kolichestvo-studentov-iz-uzbekistana-v-rossiyskix-vuzax-22272489.html
Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах
Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах
Минобрнауки назвало количество иностранных студентов в российских вузах, и самые популярные среди них направления в обучении.
2022-01-19T14:51+0500
2022-01-19T14:51+0500
общество
узбекистан
студенты
вузы
минобрнауки россии
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В российских вузах на сегодняшний день обучается 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Такие данные приводит пресс-служба Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.Всего же количество иностранных студентов в высших образовательных учреждениях России за последние три года увеличилось на 26 тысяч человек и в 2021 году достигло 324 тысяч.Уточняется, что больше всего иностранцев обучаются в Российском университете дружбы народов, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. При этом чаще всего иностранцы выбирают медицинские и экономические направления обучения. Помимо этого, среди казахстанских и узбекистанских студентов востребован еще и менеджмент, туркменских — педагогика, таджикистанских — стоматология, кыргызских ― строительство.Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется еще девять.Читайте также:Вишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России&gt;&gt;Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам&gt;&gt;Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России&gt;&gt;
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узбекистан, студенты, вузы, минобрнауки россии

Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах

14:51 19.01.2022
© Unsplash / John SchnobrichСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Unsplash / John Schnobrich
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Минобрнауки России назвало количество иностранных студентов в российских вузах, и самые популярные среди них направления в обучении.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В российских вузах на сегодняшний день обучается 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Такие данные приводит пресс-служба Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Всего же количество иностранных студентов в высших образовательных учреждениях России за последние три года увеличилось на 26 тысяч человек и в 2021 году достигло 324 тысяч.
"Чаще всего в Россию приезжают студенты из: Казахстана (61 тыс студентов), Узбекистана (48,7 тыс), Китая (32,6 тыс), Туркменистана (30,6 тыс),Таджикистана (23,1 тыс), Индии (16,7 тыс), Египта (12,4 тыс), Белоруссии (10,2 тыс)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего иностранцев обучаются в Российском университете дружбы народов, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
При этом чаще всего иностранцы выбирают медицинские и экономические направления обучения. Помимо этого, среди казахстанских и узбекистанских студентов востребован еще и менеджмент, туркменских — педагогика, таджикистанских — стоматология, кыргызских ― строительство.
Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.
Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется еще девять.
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