https://uz.sputniknews.ru/20220207/vuzy-vozvraschayutsya-k-uchebe-offlayn--foto-22579122.html

Вузы возвращаются к учебе оффлайн — фото

Вузы возвращаются к учебе оффлайн — фото

Проживающих в общежитиях студентов решили накормить специальным обедом в честь возобновления традиционного формата учебы.

2022-02-07T09:00+0500

2022-02-07T09:00+0500

2022-02-07T09:00+0500

общество

вузы

учеба

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. С сегодняшнего дня университеты республики будут работать в смешанном формате — то есть как традиционно, так и онлайн. Полностью же к оффлайн-занятиям студенты вернутся с 24 февраля, напомнили в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана.При этом распространение штамма "омикрон" коронавирусной инфекции в стране продолжается, поэтому во всех вузах вводят специальные меры для поддержки санитарной безопасности учащихся. Например, посещать университет студенты смогут лишь по графику, а соблюдение санитарных правил будут проверять специальные бригады. Они будут состоять из проректоров, деканов, заведующих кафедрами и тьюторов.При этом руководители университетов решили поддержать студентов, которые проживают в общежитиях и в период учебы в онлайн-формате находились дома и только сейчас возвращаются в Ташкент. Для них в общежитиях накрыли специальный обед, сообщают в ведомстве.Напомним, зимние каникулы в Узбекистане начались 25 декабря прошлого года и должны были закончиться 10 января 2022-го. Однако затем начало второй половины учебного года перенесли на 24 января.За несколько дней до обозначенной даты было принято решение о том, что занятия начнутся не в традиционном, а в онлайн-формате и продлятся таким образом в течение месяца. Мера была связана с распространением в республике нового штамма коронавирусной инфекции среди детей и молодежи.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Зимние каникулы могут длиться дольше — предложение Минвуза >>Вузы, колледжи и лицеи переводят на удаленку >>

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вузы, учеба