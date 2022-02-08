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Токаев: Казахстану АЭС нужна позарез
Токаев: Казахстану АЭС нужна позарез
Без чистой атомной энергии потеряем всю экономику, заявил президент Казахстана. 08.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-08T13:23+0500
2022-02-08T13:23+0500
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касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость строительства атомной электростанции в республике с учетом постоянных проблем в энергетике.Вопросы энергетики глава государства затронул во вторник в ходе расширенного заседания правительства страны, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.По словам Токаева, выходом из сложившейся непростой ситуации он видит в строительстве атомной электростанции.Президент поручил ответственным лицам активизировать информационно-разъяснительную работу о значении атомной энергетики.Читайте также:
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казахстан, касым-жомарт токаев, аэс
Токаев: Казахстану АЭС нужна позарез
13:23 08.02.2022 (обновлено: 13:25 08.02.2022) Подписаться на
Без чистой атомной энергии потеряем всю экономику, заявил президент Казахстана.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость строительства атомной электростанции в республике с учетом постоянных проблем в энергетике.
Вопросы энергетики глава государства затронул во вторник в ходе расширенного заседания правительства страны, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.
"Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств", - заявил президент.
По словам Токаева, выходом из сложившейся непростой ситуации он видит в строительстве атомной электростанции.
"Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях", - отметил Токаев.
Президент поручил ответственным лицам активизировать информационно-разъяснительную работу о значении атомной энергетики.