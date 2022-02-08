Токаев: Казахстану АЭС нужна позарез

"Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях", - отметил Токаев.