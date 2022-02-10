https://uz.sputniknews.ru/20220210/mladshiy-brat-nazarbaeva-perechislil-1-mlrd-tenge-v-fond-narodu-kazaxstana-22643579.html

Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"

Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"

Пожертвование сделано для помощи казахскому народу после трагических январских событий.

2022-02-10T09:35+0500

2022-02-10T09:35+0500

2022-02-10T09:35+0500

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Благотворительный фонд "Салиқалы Ұрпақ" перечислил 1 млрд тенге в социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана"), сообщает Sputnik Казахстан.Основателем благотворительного фонда является младший брат Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев. Сумма пожертвования опубликована на сайте фонда.По данным сайта, фонд "Салиқалы Ұрпақ" основан в 2016 году. За пять лет работы фонд резализовал благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.Болат Назарбаев также является руководителем холдинга "BN Invest".Фонд "Народу Казахстана" создан по инициативе Касым-Жомарта Токаева после январских беспорядков. Главная цель фонда - благотворительная помощь в сфере здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта.На текущий момент в фонде собрано больше 115 млрд тенге. В настоящее время работают экспертные комитеты по вопросам, требующим срочных решений - в фонд поступило больше 13 тыс. заявок.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:

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нурсултан назарбаев, казахстан, фонд