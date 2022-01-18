https://uz.sputniknews.ru/20220118/s-chem-nazarbaev-obratilsya-k-narodu-kazaxstana--video-22257274.html
С чем Назарбаев обратился к народу Казахстана — видео
С чем Назарбаев обратился к народу Казахстана — видео
О чем рассказал экс-президент и как оценил события, произошедшие в стране в начале январе — смотрите в ролике.
2022-01-18T16:13+0500
2022-01-18T16:13+0500
2022-01-18T16:42+0500
казахстан
нурсултан назарбаев
ситуация в казахстане
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к своему народу.По его словам, эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, "как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения". Произошедшая трагедия стала для всего Казахстана уроком, подчеркнул Назарбаев.Он отметил: важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Ответ на этот вопрос даст следствие. Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Он добавил, что Токаев "обладает всей полнотой власти", возглавляет Совет безопасности и скоро будет избран председателем партии "Нур Отан". Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане >>Экс-президент заявил: Казахстан обязательно пройдет через кризис и "станет еще сильнее". Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>
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казахстан, нурсултан назарбаев
С чем Назарбаев обратился к народу Казахстана — видео
16:13 18.01.2022 (обновлено: 16:42 18.01.2022)
Назарбаев подчеркнул: никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, эти слухи беспочвенны. О чем еще сказал экс-президент — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к своему народу.
"Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники! Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности нашего государства", — заявил Назарбаев.
По его словам, эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, "как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения".
Произошедшая трагедия стала для всего Казахстана уроком, подчеркнул Назарбаев.
Он отметил: важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Ответ на этот вопрос даст следствие.
Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
"Я в 2019 году передал полномочия президента Касыму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — заявил экс-президент.
Он добавил, что Токаев "обладает всей полнотой власти", возглавляет Совет безопасности и скоро будет избран председателем партии "Нур Отан".
"Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — подчеркнул Назарбаев.
Экс-президент заявил: Казахстан обязательно пройдет через кризис и "станет еще сильнее".
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.