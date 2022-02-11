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Намечены новые переговоры о вступлении Узбекистана в ВТО
Намечены новые переговоры о вступлении Узбекистана в ВТО
Похоже, власти всерьез намерены довести дело до конца. Что из этого получится и на каком сейчас этапе интеграция, читайте в материале.
2022-02-11T08:40+0500
2022-02-11T08:40+0500
2022-02-11T09:16+0500
политика
вто
узбекистан
переговоры
шавкат мирзиёев
еаэс
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в ближайшее время провести очередное, пятое заседание рабочей группы по вхождению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).Встреча пройдет в Женеве.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли республики.Всего в 2022-м будет проведено пять-шесть заседаний рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию.В Узбекистане также намерены разработать систему защиты нетарифными мерами внутреннего рынка, поддержку и субсидирование экспорта, согласно правилам ВТО.Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.Россия между тем готова поддержать республику в вопросе вхождения в организацию.Читайте также:
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вто, узбекистан, переговоры, шавкат мирзиёев, еаэс
Намечены новые переговоры о вступлении Узбекистана в ВТО
08:40 11.02.2022 (обновлено: 09:16 11.02.2022) Подписаться на
Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию страны с ЕАЭС и ВТО.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в ближайшее время провести очередное, пятое заседание рабочей группы по вхождению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Встреча пройдет в Женеве.
Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли республики.
Всего в 2022-м будет проведено пять-шесть заседаний рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу на этот год — изучить влияние членства ВТО на отечественный автопром, пищевую, текстильную промышленность и металлургию.
В Узбекистане также намерены разработать систему защиты нетарифными мерами внутреннего рынка, поддержку и субсидирование экспорта, согласно правилам ВТО.
Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.
В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.
В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.
По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
Россия между тем готова поддержать
республику в вопросе вхождения в организацию.