https://uz.sputniknews.ru/20220211/namecheny-novye-peregovory-o-vstuplenii-uzbekistana-v-vto-22663698.html

Намечены новые переговоры о вступлении Узбекистана в ВТО

Намечены новые переговоры о вступлении Узбекистана в ВТО

Похоже, власти всерьез намерены довести дело до конца. Что из этого получится и на каком сейчас этапе интеграция, читайте в материале.

2022-02-11T08:40+0500

2022-02-11T08:40+0500

2022-02-11T09:16+0500

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переговоры

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в ближайшее время провести очередное, пятое заседание рабочей группы по вхождению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).Встреча пройдет в Женеве.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли республики.Всего в 2022-м будет проведено пять-шесть заседаний рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию.В Узбекистане также намерены разработать систему защиты нетарифными мерами внутреннего рынка, поддержку и субсидирование экспорта, согласно правилам ВТО.Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.Россия между тем готова поддержать республику в вопросе вхождения в организацию.Читайте также:

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