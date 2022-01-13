https://uz.sputniknews.ru/20220113/mirziyoev-rassmotrel-voprosy-vstupleniya-uzbekistana-v-vto-22174230.html
Мирзиёев рассмотрел вопросы вступления Узбекистана в ВТО
Мирзиёев рассмотрел вопросы вступления Узбекистана в ВТО
Власти обсудили вопрос вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию в рамках совещания главы государства, посвященного деятельности МИВТ и Агентства стратегического развития.
2022-01-13T09:37+0500
2022-01-13T09:37+0500
2022-01-13T09:48+0500
экономика
узбекистан
всемирная торговая организация
вто
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Власти обсудили вопрос вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию в рамках совещания главы государства, посвященного деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития, сообщает пресс-служба президента. Для реализации этой инициативы в ходе мероприятия состоялась презентация проводимой работы по созданию проектных групп и холдинговых компаний в каждом районе. Шавкат Мирзиёев отметил, что обучение специалистов проектных групп будет проходить по единой системе и методологии.Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО >>Также участники встречи подробно проанализировали вопросы экспорта. Во время совещания лидер Узбекистана уделил особое внимание развитию промышленности, для развития которой планируется задействовать дополнительные возможности.Отмечается, что в 2022 году власти намерены привлечь прямые иностранные инвестиции в размере свыше $9,5 млрд, а также запустить 282 крупных и более 9 тысяч региональных проектов. Кроме того, планируется довести экспорт до $14 млрд. Напомним, в 2020 году объем экспорта страны составил $9 млрд, а в 2021-м он уже достиг $12 млрд.В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны в ВТО >>В сентябре прошлого года Россия выразила готовность оказывать Узбекистану экспертную поддержку в вопросах вхождения республики во Всемирную торговую организацию. Об этом стало известно в рамках проведенных в Ташкенте переговоров сопредседателей узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству – зампремьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова. Читайте также:Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ >>Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане >>
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узбекистан, всемирная торговая организация, вто
Мирзиёев рассмотрел вопросы вступления Узбекистана в ВТО
09:37 13.01.2022 (обновлено: 09:48 13.01.2022)
Для реализации этой инициативы в ходе мероприятия состоялась презентация проводимой работы по созданию проектных групп и холдинговых компаний в каждом районе.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Власти обсудили вопрос вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию в рамках совещания главы государства, посвященного деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития, сообщает пресс-служба президента.
Для реализации этой инициативы в ходе мероприятия состоялась презентация проводимой работы по созданию проектных групп и холдинговых компаний в каждом районе. Шавкат Мирзиёев отметил, что обучение специалистов проектных групп будет проходить по единой системе и методологии.
Также участники встречи подробно проанализировали вопросы экспорта. Во время совещания лидер Узбекистана уделил особое внимание развитию промышленности, для развития которой планируется задействовать дополнительные возможности.
Отмечается, что в 2022 году власти намерены привлечь прямые иностранные инвестиции в размере свыше $9,5 млрд, а также запустить 282 крупных и более 9 тысяч региональных проектов. Кроме того, планируется довести экспорт до $14 млрд.
Напомним, в 2020 году объем экспорта страны составил $9 млрд, а в 2021-м он уже достиг $12 млрд.
В сентябре прошлого года Россия выразила готовность
оказывать Узбекистану экспертную поддержку в вопросах вхождения республики во Всемирную торговую организацию. Об этом стало известно в рамках проведенных в Ташкенте переговоров сопредседателей узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству – зампремьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова.