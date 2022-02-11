https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-uzbekistane-snijaetsya-kolichestvo-zabolevshix-covid-19--minzdrav-22671994.html

В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав

В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав

За весь период распространения опасного вируса в Узбекистане врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.

2022-02-11T12:20+0500

2022-02-11T12:20+0500

2022-02-11T12:20+0500

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1381/09/13810922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1a50e79c3d66989c2b745f2b537c5454.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана озвучили последние данные по числу заболевших за сутки. Цифра продолжает снижаться: вчера в Узбекистане коронавирус был подтвержден еще у 625 человек.Таким образом, за весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.При этом число выздоровевших составляет 215 297 (+829), а количество жертв COVID-19 – 1 597 (+2).Напомним, вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac, прививают в том числе и "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также: Чем опасен новый штамм коронавируса "стеллс-омикрон" >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19