В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВрач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
За весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана озвучили последние данные по числу заболевших за сутки. Цифра продолжает снижаться: вчера в Узбекистане коронавирус был подтвержден еще у 625 человек.
© SputnikСтатистика коронавируса на 10 февраля
Статистика коронавируса на 10 февраля
© Sputnik
Таким образом, за весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.
При этом число выздоровевших составляет 215 297 (+829), а количество жертв COVID-19 – 1 597 (+2).
Напомним, вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac, прививают в том числе и "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".