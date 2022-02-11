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В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав
В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав
За весь период распространения опасного вируса в Узбекистане врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.
2022-02-11T12:20+0500
2022-02-11T12:20+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана озвучили последние данные по числу заболевших за сутки. Цифра продолжает снижаться: вчера в Узбекистане коронавирус был подтвержден еще у 625 человек.Таким образом, за весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.При этом число выздоровевших составляет 215 297 (+829), а количество жертв COVID-19 – 1 597 (+2).Напомним, вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac, прививают в том числе и "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также: Чем опасен новый штамм коронавируса "стеллс-омикрон" &gt;&gt;Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник &gt;&gt;
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коронавирус covid-19

В Узбекистане снижается количество заболевших COVID-19 — Минздрав

12:20 11.02.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВрач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов
Врач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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За весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана озвучили последние данные по числу заболевших за сутки. Цифра продолжает снижаться: вчера в Узбекистане коронавирус был подтвержден еще у 625 человек.
© SputnikСтатистика коронавируса на 10 февраля
Статистика коронавируса на 10 февраля - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2022
Статистика коронавируса на 10 февраля
© Sputnik
Таким образом, за весь период распространения опасного вируса в стране врачи подтвердили диагноз у 232 496 человек.
При этом число выздоровевших составляет 215 297 (+829), а количество жертв COVID-19 – 1 597 (+2).
Напомним, вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac, прививают в том числе и "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".

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