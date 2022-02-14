https://uz.sputniknews.ru/20220214/sorok-dney-besporyadkam-v-almaty-proshel-miting-v-pamyat-jertv--video-22715154.html

Сорок дней беспорядкам: в Алматы прошел митинг в память жертв — видео

Сорок дней беспорядкам: в Алматы прошел митинг в память жертв — видео

Как прошел несогласованный митинг, чего просили жители Алматы и как отреагировали власти — в материале.

2022-02-14T09:20+0500

2022-02-14T09:20+0500

2022-02-14T09:20+0500

видео

алматы

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У монумента Независимости митингующие прочитали молитву, а затем озвучили свои требования.Они призвали установить на площади памятник погибшим в январских событиях, закрыть ее для проезда транспорта, сделав пешеходной зоной, и освободить всех задержанных во время беспорядков.Как прошел митинг, смотрите в видео. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым >>С чем Назарбаев обратился к народу Казахстана — видео >>Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане >>

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алматы, видео