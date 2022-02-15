https://uz.sputniknews.ru/20220215/pochemu-v-ferganskoy-doline-zakrylis-gazovye-zapravki-22759685.html
Почему в Ферганской долине закрылись газовые заправки?
Почему в Ферганской долине закрылись газовые заправки?
В АО "Узтрансгаз" сообщили о приостановке в Ферганской долине работы газовых автозаправок с 13.00 15 февраля. Когда снова можно будет заправиться и в чем причина случившегося?
2022-02-15T19:27+0500
2022-02-15T19:27+0500
2022-02-15T19:27+0500
общество
газ
заправка
узтрансгаз
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Акционерном обществе “Узтрансгаз” объяснили почему в трех областях Узбекистана прекратили работу автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).Как сообщается, это связано с запланированными местными властями ограничениями, вызванными погодными условиями.Отмечается, что ограничения временные и вводятся для “предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов”.В последние годы для этого в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу АГНКС в определенное время. Обычно это вечернее и ночное время суток.В компании уточнили, что именно в связи с этим АГНКС в Ферганской долине прекратили свою работу 15 февраля в 13.00. Они снова откроются в 6.00 16 февраля. Там подчеркнули, что к обычному режиму работы АГНКС вернутся “при возникновении соответствующих условий”.В последний раз газовые заправки в Узбекистане закрывались в январе. Это было связано с введением краткосрочных ограничений из-за произошедшего блэкаута в Центральной Азии.Вырабатываемый газ в тот момент в полном объеме направлялся на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению. Вскоре они возобновили свою работу.Читайте также:Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта>>Какие реформы анонсировал Мирзиёев в энергосистеме Узбекистана>>Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России>>
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газ, заправка, узтрансгаз
Почему в Ферганской долине закрылись газовые заправки?
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В АО "Узтрансгаз" сообщили о приостановке в Ферганской долине работы газовых автозаправок с 13.00 15 февраля, объяснили причину случившегося и пояснили, когда снова можно будет заправиться.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Акционерном обществе “Узтрансгаз” объяснили почему в трех областях Узбекистана прекратили работу автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).
Как сообщается, это связано с запланированными местными властями ограничениями, вызванными погодными условиями.
“В эти дни на территории республики наблюдается влажная и холодная погода и это требует принятия мер по обеспечению бесперебойного и устойчивого снабжения природным газом потребителей и социальных объектов, предприятий стратегического значения”, — говорится в сообщении.
Отмечается
, что ограничения временные и вводятся для “предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов”.
В последние годы для этого в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу АГНКС в определенное время. Обычно это вечернее и ночное время суток.
В компании уточнили, что именно в связи с этим АГНКС в Ферганской долине прекратили свою работу 15 февраля в 13.00. Они снова откроются в 6.00 16 февраля. Там подчеркнули, что к обычному режиму работы АГНКС вернутся “при возникновении соответствующих условий”.
В последний раз газовые заправки в Узбекистане закрывались
в январе. Это было связано с введением краткосрочных ограничений из-за произошедшего блэкаута
в Центральной Азии.
Вырабатываемый газ в тот момент в полном объеме направлялся на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению. Вскоре они возобновили свою работу.