https://uz.sputniknews.ru/20220215/sovet-glav-gosudarstv-eaes-gde-i-kogda-sostoitsya--22752757.html

Совет глав государств ЕАЭС: где и когда состоится?

Совет глав государств ЕАЭС: где и когда состоится?

Какие вопросы обсудят на саммите и какую роль он сыграет в мировой политике, читайте в материале.

2022-02-15T17:04+0500

2022-02-15T17:04+0500

2022-02-15T17:04+0500

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Совет глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае в Кыргызстане. Встреча, как ожидается, пройдет на Иссык-Куле. Об этом передают РИА новости со ссылкой на главу кыргызского кабмина Акылбека Жапарова.По словам премьера, в рамках саммита также пройдет "большой экономический форум", на котором обсудят все инициативы Кыргызстана по ЕАЭС, которые высказал президент Садыр Жапаров в декабре. Среди них — вопрос об увеличении средств, выделяемых Евразийским банком развития (ЕАБР) для стран с менее сильной экономикой — Армении, Беларуси и Кыргызстана.Глава кыргызского кабмина добавил, что на заседании глав правительств 24 февраля в Нур-Султане он планирует поднять вопрос об устранении барьеров внутри ЕАЭС.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники —Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. На днях директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС.По словам дипломата, инициативы руководства Узбекистана говорят о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества и об огромном потенциале.Евдокимов отметил, что Россия приветствует растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готова проработать взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента.Читайте также:Что получит Минэнерго при вступлении Узбекистана в ЕАЭСВидео: как избежать повторного блэкаута в Узбекистане и Центральной Азии — эксперт

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