https://uz.sputniknews.ru/20220216/poyavilis-novye-kadry-zaxvata-akimata-almaty-22764305.html

Появились новые кадры захвата акимата Алматы

Появились новые кадры захвата акимата Алматы

Как штурмовали здание во время январских беспорядков в Казахстане — в новом видео.

2022-02-16T11:01+0500

2022-02-16T11:01+0500

2022-02-16T11:01+0500

ситуация в казахстане

алматы

кадры

захват

штурм

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура предоставила новые кадры захвата акимата Алматы.Об этом сообщил Sputnik Казахстан.На здание напали митингующие во время январских беспорядков в Казахстане. Среди погромщиков были иностранные граждане, участвовавшие в беспорядках 4-5 января. Двое уже задержаны. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений безоружным сотрудникам охраны здания, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Расследование ведут по двум статьям уголовного кодекса — участие в массовых беспорядках и насилие в отношении представителей власти.На данный момент департамент полиции Алматы и территориальные подразделения зарегистрировали 1 962 уголовных дела, из них по фактам кражи чужого имущества – 1 577, по умышленному уничтожению чужого имущества – 121, по незаконному хранению оружия и боеприпасов – 71.По подозрению в совершении этих преступлений задержали 308 человек, из них 32 передали в спецпрокуратуру.Ранее общественная комиссия "Ақиқат" ("Истина") обнародовала первые результаты расследования январских беспорядков: в основном, в них участвовали граждане Казахстана. Но были также выходцы из Узбекистана, Китая и Саудовской Аравии. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:В центре Алматы проходит несогласованный митинг — видеоЭкс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

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алматы, кадры, захват, штурм