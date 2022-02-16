https://uz.sputniknews.ru/20220216/uzairways-uvelichivaet-chastotu-reysov-iz-tashkenta-v-rossiyskie-goroda-22763796.html
UzAirways увеличивает частоту рейсов из Ташкента в российские города
UzAirways увеличивает частоту рейсов из Ташкента в российские города
В какие российские города самолеты Uzbekistan Airways начнут летать чаще и по какому графику, читайте в материале.
2022-02-16T08:59+0500
2022-02-16T08:59+0500
2022-02-16T08:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways в конце февраля увеличит частоту рейсов из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар до трех в неделю.В настоящее время UzAirways летает из Ташкента в Ростов-на-Дону по средам и пятницам, в Краснодар — по вторникам и воскресеньям.До пандемии коронавируса авиакомпания выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:
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uzairways, рейс, ташкент
UzAirways увеличивает частоту рейсов из Ташкента в российские города
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В какие российские города самолеты начнут летать чаще и по какому графику, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways в конце февраля увеличит частоту рейсов из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар до трех в неделю.
"С 20 февраля АО "Uzbekistan Airways" вводит дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент по воскресеньям, а с 23 февраля вводятся дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент – Краснодар – Ташкент по средам", — говорится в сообщении.
В настоящее время UzAirways летает из Ташкента в Ростов-на-Дону по средам и пятницам, в Краснодар — по вторникам и воскресеньям.
До пандемии коронавируса авиакомпания выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.
Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik
, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.
Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.
В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.