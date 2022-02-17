https://uz.sputniknews.ru/20220217/bortsa-iz-uzbekistana-poymali-na-dopinge-22810913.html

Борца из Узбекистана поймали на допинге

Борца из Узбекистана поймали на допинге

Национальное антидопинговое агентство обнаружило у борца греко-римского стиля запрещенное вещество.

2022-02-17T19:26+0500

2022-02-17T19:26+0500

2022-02-17T19:26+0500

спорт

узбекистан

борец

допинг

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Узбекистанского борца греко-римского стиля Султонбека Элмуратова дисквалифицировали. В его крови нашли запрещенное вещество, сообщили в пресс-службе Национального антидопингового агентства.В октябре 2021 года у спортсмена взяли пробы, которые показали наличие в организме фуросемида.Борца отстранили от участия в соревнованиях на четыре года — с 23 декабря 2021 года до 22 декабря 2025 года, заявили в ведомстве.Ранее на три года дисквалифицировали из-за употребления запрещенных веществ участника сборной Узбекистана по дзюдо, призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 Азии Диёрбека Урозбоева. По итогам взятых у спортсмена анализов установили, что он принимал запрещенное вещество мельдоний.До этого на четыре года отстранили от участия в соревнованиях узбекского самбиста Дильшода Чориева, в крови которого также обнаружили мельдоний. Он принимал участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", прошедшего 25 марта в Москве. Там он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг.Читайте также:Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменовУзбекистанка Лилия Шакирова дисквалифицирована за допинг

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узбекистан, борец, допинг