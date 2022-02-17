https://uz.sputniknews.ru/20220217/shans-est-situatsiya-s-covid-19-v-uzbekistane-stanovitsya-luchshe-22800397.html

Шанс есть: ситуация с COVID-19 в Узбекистане становится лучше

Шанс есть: ситуация с COVID-19 в Узбекистане становится лучше

Как страна справляется с COVID-19? Подробности — в материале.

2022-02-17T14:22+0500

2022-02-17T14:22+0500

2022-02-17T15:45+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за сутки увеличилось на 241.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 221 710.На лечении в больницах находится 11 278 человек. В среду от коронавируса скончались три пациента.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

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