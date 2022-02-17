https://uz.sputniknews.ru/20220217/shans-est-situatsiya-s-covid-19-v-uzbekistane-stanovitsya-luchshe-22800397.html
Шанс есть: ситуация с COVID-19 в Узбекистане становится лучше
Шанс есть: ситуация с COVID-19 в Узбекистане становится лучше
Как страна справляется с COVID-19? Подробности — в материале.
2022-02-17T14:22+0500
2022-02-17T14:22+0500
2022-02-17T15:45+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22520553_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_ac5503ac2c9b71e365fc9cf157e18d2c.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за сутки увеличилось на 241.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 221 710.На лечении в больницах находится 11 278 человек. В среду от коронавируса скончались три пациента.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22520553_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_44a1771667b522a3cbe86415c92b0b10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, коронавирус covid-19
Шанс есть: ситуация с COVID-19 в Узбекистане становится лучше
14:22 17.02.2022 (обновлено: 15:45 17.02.2022) Подписаться на
Как республика справляется с коронавирусной инфекцией? Читайте об этом в материале.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за сутки увеличилось на 241.
"Общее число заболевших составило 234 600", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 221 710.
На лечении в больницах находится 11 278 человек. В среду от коронавируса скончались три пациента.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.