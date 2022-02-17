https://uz.sputniknews.ru/20220217/tonnel-v-mirzo-ulugbekskom-rayone-rekonstruiruyut--foto-22791783.html

Тоннель в Мирзо-Улугбекском районе реконструируют — фото

Тоннель в Мирзо-Улугбекском районе реконструируют — фото

Власти опубликовали фото проекта, который пришелся по вкусу местным жителям. Подробности — в материале.

2022-02-17T08:31+0500

2022-02-17T08:31+0500

2022-02-17T08:31+0500

общество

тоннель

ташкент

реконструкция

парк

улица

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столице начали ремонтировать тоннель, проходящий через проспект Мустакиллик.Во время реконструкции стены тоннеля будут покрыты фибробетоном – строительным материалом с армирующим наполнителем. В рамках реконструкции будет приведена в порядок система освещения территории.Движение автомобилей и пешеходов во время ремонтных работ ограничено не будет, заявили в столичном хокимияте. Ранее власти показали, как будет выглядеть новая прогулочная аллея в центре Ташкента. Также местным жителям представили проект улицы Бабура после реставрации. Читайте также:

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тоннель, ташкент, реконструкция, парк, улица