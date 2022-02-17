https://uz.sputniknews.ru/20220217/tonnel-v-mirzo-ulugbekskom-rayone-rekonstruiruyut--foto-22791783.html
Тоннель в Мирзо-Улугбекском районе реконструируют — фото
Тоннель в Мирзо-Улугбекском районе реконструируют — фото
Власти опубликовали фото проекта, который пришелся по вкусу местным жителям. Подробности — в материале.
2022-02-17T08:31+0500
2022-02-17T08:31+0500
2022-02-17T08:31+0500
общество
тоннель
ташкент
реконструкция
парк
улица
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столице начали ремонтировать тоннель, проходящий через проспект Мустакиллик.Во время реконструкции стены тоннеля будут покрыты фибробетоном – строительным материалом с армирующим наполнителем. В рамках реконструкции будет приведена в порядок система освещения территории.Движение автомобилей и пешеходов во время ремонтных работ ограничено не будет, заявили в столичном хокимияте. Ранее власти показали, как будет выглядеть новая прогулочная аллея в центре Ташкента. Также местным жителям представили проект улицы Бабура после реставрации. Читайте также:
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тоннель, ташкент, реконструкция, парк, улица
Тоннель в Мирзо-Улугбекском районе реконструируют — фото
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Ташкент активно меняется: ранее власти представили сразу несколько проектов по реконструкции парков и улиц.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столице начали ремонтировать тоннель, проходящий через проспект Мустакиллик.
Во время реконструкции стены тоннеля будут покрыты фибробетоном – строительным материалом с армирующим наполнителем.
В рамках реконструкции будет приведена в порядок система освещения территории.
Движение автомобилей и пешеходов во время ремонтных работ ограничено не будет, заявили
в столичном хокимияте.
Ранее власти показали
, как будет выглядеть новая прогулочная аллея в центре Ташкента. Также местным жителям представили
проект улицы Бабура после реставрации.