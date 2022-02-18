https://uz.sputniknews.ru/20220218/covid-19-statistika-nemnogo-podrosla-22826369.html
COVID-19: статистика немного подросла
COVID-19: статистика немного подросла
Число заразившихся за сутки на 31 человека больше, чем накануне, число выздоровевших – на 111 пациентов.
2022-02-18T14:21+0500
2022-02-18T14:21+0500
2022-02-18T14:21+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. За сутки в Узбекистане выявлено 272 новых случая заражения COVID-19 и общее число заболевших составило 234 872 человека.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 223 076 человек (+1366 человек за сутки).В четверг от коронавируса скончались два пациента.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн. взрослых граждан (71%).Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
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коронавирус covid-19, статистика
COVID-19: статистика немного подросла
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Число заразившихся за сутки на 31 человека больше, чем накануне, число выздоровевших – на 111 пациентов.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. За сутки в Узбекистане выявлено 272 новых случая заражения COVID-19 и общее число заболевших составило 234 872 человека.
Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 223 076 человек (+1366 человек за сутки).
В четверг от коронавируса скончались два пациента.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн. взрослых граждан (71%).
Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.