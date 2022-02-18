https://uz.sputniknews.ru/20220218/s-1-aprelya-povyshayutsya-posobiya-i-pensii-po-invalidnosti-22817258.html
С 1 апреля повышаются пособия и пенсии по инвалидности
С 1 апреля повышаются пособия и пенсии по инвалидности
Подробнее о новых выплатах и кому они положены читайте в материале.
2022-02-18T08:59+0500
2022-02-18T08:59+0500
2022-02-18T08:59+0500
общество
пособие
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18976795_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_6400f0a3410caad7ec2fbdb58edc91ee.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане повысят пособия и пенсии по инвалидности. Это предусмотрено указом президента от 17 февраля "О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категорий населения, нуждающихся в социальной защите".Власти намерены усовершенствовать систему социальной поддержки лиц с инвалидностью, особенно семей, ухаживающих за детьми, нуждающимися в постоянном уходе.С 1 апреля 2022 года:При этом расходы по выплате и доставке пособий по уходу за детьми будут покрыты за счет средств республиканского бюджета.Пособия по уходу назначают и выплачивают районные отделения внебюджетного Пенсионного фонда на основании обращений граждан в центры государственных услуг или на Единый портал интерактивных госуслуг.Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой >>Начиная с октября 2022 года, Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Агентство по развитию медико-социальных услуг должны внедрить систему назначения пособий, выплачиваемых ребенку-инвалиду до 18 лет и ВИЧ-инфицированному ребенку до 18 лет, а также пособий по уходу без истребования у граждан дополнительных документов в проактивной форме.Власти также утвердили перечень заболеваний детей до 18 лет, нуждающихся в постороннем уходе.С сентября прошлого года размеры зарплаты работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий были повышены в среднем на 10%. Кроме того, установлены новые размеры МРОТ и БРВ:Ранее стало известно, сколько узбекистанцев получают пенсии и пособия. Оказалось, что из общего числа пенсионеров: 74,1% получают выплаты по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18976795_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b524a06cd441dda9c06e2ccf3d677091.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пособие, пенсия
С 1 апреля повышаются пособия и пенсии по инвалидности
Подписаться на
Подробнее о новых выплатах и кому они положены читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
С 1 апреля в Узбекистане повысят пособия и пенсии по инвалидности. Это предусмотрено указом
президента от 17 февраля "О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категорий населения, нуждающихся в социальной защите".
Власти намерены усовершенствовать систему социальной поддержки лиц с инвалидностью, особенно семей, ухаживающих за детьми, нуждающимися в постоянном уходе.
повышается минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты – с 440 тысяч сумов до 622 тысяч сумов;
вводится ежемесячная выплата пособия в размере 500 тысяч сумов законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.
При этом расходы по выплате и доставке пособий по уходу за детьми будут покрыты за счет средств республиканского бюджета.
Пособия по уходу назначают и выплачивают районные отделения внебюджетного Пенсионного фонда на основании обращений граждан в центры государственных услуг или на Единый портал интерактивных госуслуг.
Начиная с октября 2022 года, Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Агентство по развитию медико-социальных услуг должны внедрить систему назначения пособий, выплачиваемых ребенку-инвалиду до 18 лет и ВИЧ-инфицированному ребенку до 18 лет, а также пособий по уходу без истребования у граждан дополнительных документов в проактивной форме.
Власти также утвердили перечень заболеваний детей до 18 лет, нуждающихся в постороннем уходе.
С сентября прошлого года размеры зарплаты работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий были повышены в среднем на 10%.
Кроме того, установлены новые размеры МРОТ и БРВ:
минимальный размер оплаты труда — 822 тысячи сумов в месяц;
базовая расчетная величина — 270 тысяч сумов в месяц;
базовая величина исчисления пенсии — 289 тысяч сумов в месяц;
размер пенсии по возрасту — 565 тысяч сумов в месяц;
размер пособия детям с инвалидностью — 622 тысячи сумов в месяц;
размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 440 тысяч сумов в месяц.
Ранее стало известно, сколько узбекистанцев получают пенсии и пособия.
Оказалось, что из общего числа пенсионеров: 74,1% получают
выплаты по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.