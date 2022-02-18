https://uz.sputniknews.ru/20220218/s-1-aprelya-povyshayutsya-posobiya-i-pensii-po-invalidnosti-22817258.html

С 1 апреля повышаются пособия и пенсии по инвалидности

С 1 апреля повышаются пособия и пенсии по инвалидности

Подробнее о новых выплатах и кому они положены читайте в материале.

2022-02-18T08:59+0500

2022-02-18T08:59+0500

2022-02-18T08:59+0500

общество

пособие

пенсия

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане повысят пособия и пенсии по инвалидности. Это предусмотрено указом президента от 17 февраля "О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью и категорий населения, нуждающихся в социальной защите".Власти намерены усовершенствовать систему социальной поддержки лиц с инвалидностью, особенно семей, ухаживающих за детьми, нуждающимися в постоянном уходе.С 1 апреля 2022 года:При этом расходы по выплате и доставке пособий по уходу за детьми будут покрыты за счет средств республиканского бюджета.Пособия по уходу назначают и выплачивают районные отделения внебюджетного Пенсионного фонда на основании обращений граждан в центры государственных услуг или на Единый портал интерактивных госуслуг.Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой >>Начиная с октября 2022 года, Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Агентство по развитию медико-социальных услуг должны внедрить систему назначения пособий, выплачиваемых ребенку-инвалиду до 18 лет и ВИЧ-инфицированному ребенку до 18 лет, а также пособий по уходу без истребования у граждан дополнительных документов в проактивной форме.Власти также утвердили перечень заболеваний детей до 18 лет, нуждающихся в постороннем уходе.С сентября прошлого года размеры зарплаты работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий были повышены в среднем на 10%. Кроме того, установлены новые размеры МРОТ и БРВ:Ранее стало известно, сколько узбекистанцев получают пенсии и пособия. Оказалось, что из общего числа пенсионеров: 74,1% получают выплаты по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.Читайте также:

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пособие, пенсия