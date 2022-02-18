https://uz.sputniknews.ru/20220218/tokaev-pochetnye-prezidenty-ne-doljny-vliyat-na-politiku-kazaxstana-22822980.html

Казахстан останется без "почетных президентов" — Токаев

Казахстан останется без "почетных президентов" — Токаев

Токаев отметил, что недостатки Назарбаева — это назидание молодым. Подробности — в материале.

2022-02-18T13:42+0500

2022-02-18T13:42+0500

2022-02-18T13:49+0500

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1e/22448780_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f2faf13ad985ea7a0cd9aeb5d8aca057.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Казахстане в будущем не понадобятся законы "О первом президенте", поскольку пожизненное руководство в органах власти — это неправильно, отметил президент Касым-Жомарт Токаев.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.Отвечая на вопрос журналистов, Токаев сказал, что заявлять о его участии или не участии в следующих президентских выборах пока преждевременно.Президент также подчеркнул, что республика должна полностью избавиться от монополий в экономике и политике.Ранее глава Казахстана подписал поправки в законодательство о прекращении ряда полномочий первого президента республики Нурсултана Назарбаева.Его также лишили права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана.Все эти посты теперь закреплены за Токаевым.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протестующие также потребовали ухода из политики Назарбаева.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Дочь Назарбаева должна дать дорогу другим — депутатЗятю Назарбаева не нашли места в совете директоров "Газпрома"

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, касым-жомарт токаев, выборы