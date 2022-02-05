https://uz.sputniknews.ru/20220205/kogo-vydvinuli-v-sovet-direktorov-gazproma-vmesto-zyatya-nazarbaeva-22562537.html

Зятю Назарбаева не нашли места в совете директоров "Газпрома"

Зятю Назарбаева не нашли места в совете директоров "Газпрома"

В утвержденном списке кандидатов Тимура Кулибаева неожиданно не оказалось. Что об этом известно — в материале.

2022-02-05T14:00+0500

2022-02-05T14:00+0500

2022-02-05T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Тимура Кулибаева — зятя Назарбаева. В утвержденном списке кандидатов Кулибаева больше нет. Председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy занимал в совете позицию независимого директора.На прошлой неделе кандидатуру Кулибаева в совет директоров компании выдвинуло правительство России, пишет Sputnik Казахстан. На прошлой неделе кандидатуру Кулибаева выдвигало российское правительство. Новый состав совета директоров будет избран акционерами на собрании 30 июня.Ранее старшую дочь Назарбаева — Даригу Назарбаеву — исключили из политсовета правящей в Казахстане партии.Покидают свои посты после событий в Казахстане и другие родственники экс-президента Нурсултана Назарбаева.Читайте также:

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