https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekistan-naladit-proizvodstvo-elektromobiley-s-pomoschyu-kitaya-22816994.html

Узбекистан наладит производство электромобилей с помощью Китая

Узбекистан наладит производство электромобилей с помощью Китая

Пока что в стране зарегистрировано около тысячи электрокаров. Однако у властей большие планы по их выпуску.

2022-02-18T08:30+0500

2022-02-18T08:30+0500

2022-02-18T08:37+0500

общество

узбекистан

электромобиль

китай

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. "Узавтопром" намерен привлечь китайскую BYD для производства электромобилей и электробусов в Узбекистане. Стороны уже заключили соответствующее соглашение.Он уточнил, что документ предусматривает изучение целесообразности реализации совместного проекта по производству электромобилей и электробусов на территории республики. Проект также предполагает создание сети продаж и сервисного обслуживания, в том числе ремонт аккумуляторных батарей электромобилей, добавили в "Узавтопроме".В Узбекистане сейчас электромобили не выпускаются. В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц. Электромобили в республику, в основном, завозятся из Китая. С июля 2019 года импорт электромобилей в Узбекистан освобожден от ввозных пошлин и акцизов.В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Еще в мае 2019-го сообщалось, что Hyundai в 2023 году намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области.Ранее эксперт рассказал в беседе со Sputnik, что ждет авторынок Узбекистана в 2022-м. Читайте также:

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