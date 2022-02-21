https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-kazaxstane-zaderjali-eks-ministra-oborony---22864534.html

В Казахстане задержали экс-министра обороны

В Казахстане задержали экс-министра обороны

О том, по какой статье проводится расследование в отношении Бектанова, и какой срок ему грозит, читайте в материале.

2022-02-21T11:41+0500

2022-02-21T11:41+0500

2022-02-21T11:54+0500

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Казахстане задержали и поместили в следственный изолятор бывшего министра обороны Мурата Бектанова.Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.По данным журналистов, уголовное дело против генерала возбудила Генпрокуратура, но на сайте ведомства такой информации пока нет. В отношении экс-министра обороны начали вести досудебное расследование по факту бездействия по службе. По статье 452 уголовного кодекса Бектанову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Sputnik Казахстан.Экс-министра задержали 20 февраля. Он возглавлял оборонное ведомство с августа 2021 года. После январских беспорядков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев отправил Бектанова в отставку.Кроме того, Токаев считает, что: Президент Казахстана отметил, что казахстанская армия пересмотрит план закупок вооружения и военной техники на 2022 года с учетом уроков январских событий. Сегодня в Казахстане назначили нового министра обороны. Им стал Руслан Жаксылыков, который до этого занимал пост главнокомандующего Нацгвардией. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Казахстан останется без "почетных президентов" — ТокаевДочь Назарбаева должна дать дорогу другим — депутат

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