https://uz.sputniknews.ru/20220222/v-proshlom-godu-doping-proby-provalili-15-uzbekskix-sportsmenov-22911669.html

В прошлом году допинг-пробы провалили 15 узбекских спортсменов

В прошлом году допинг-пробы провалили 15 узбекских спортсменов

UzNADA назвало количество спортсменов, проваливших допинг-пробы в прошлом году. В их крови обнаружены следы таких препаратов как мельдоний, фуросемид, метастерон и других.

2022-02-22T17:24+0500

2022-02-22T17:24+0500

2022-02-22T17:24+0500

спорт

допинг-пробы

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В 2021 году пятнадцать спортсменов из Узбекистана были дисквалифицированы из-за обнаружения в их анализах запрещенных веществ.Как сообщили в Национальном антидопинговом агентстве при Кабинете министров республики (UzNADA), в допинг-пробах спортсменов были найдены следы таких препаратов, как мельдоний, фуросемид, метастерон, оксандролон, станозолол, андростендиол и других.Из-за их применения дисквалифицированы такие спортсмены, как Ахролжон Фармонов (боевое самбо), Искандер Турсунбаев и Мафтуна Эргашева (пауэрлифтинг), Мухлиса Абдуллаева и Мафтуна Исмаилова (тяжёлая атлетика), Бекжон Чеваров (Пара-лёгкая атлетика), Диёрбек Уразбоев и Эльбек Абдуллаев (дзюдо), Мадина Усмонджанова (женская борьба), Фахриддин Хасанов (тайский бокс), Фаррух Искандаров (баскетбол), Даниил Яковлев (водное поло), Султанбек Эльмуратов (греко-римская борьба), Давронбек Тургунов (велоспорт).До этого на четыре года отстранили от участия в соревнованиях узбекского самбиста Дильшода Чориева, в крови которого также обнаружили мельдоний. Он принимал участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", проходившего 25 марта в Москве. Там он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг.

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допинг-пробы, спортсмен