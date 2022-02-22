https://uz.sputniknews.ru/20220222/uzbekistanskuyu-sportsmenku-diskvalifitsirovali-22894202.html

Тяжелоатлетку Мафтуну Исмаилову дисквалифицировали

Тяжелоатлетку Мафтуну Исмаилову дисквалифицировали

Главное о скандале с Мафтуной Исмаиловой - в материале.

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спорт

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Спортсменку по тяжелой атлетике из Узбекистана Мафтуну Исмаилову отстранили от соревнований из-за допинга, сообщает Национальное антидопинговое агентство.До периода соревнований в ноябре 2021 года в допинг-пробе Мафтуны Исмаиловой нашли запрещенные вещества – оксандролон и станозолол.Оксандролон принимают для большей выносливости, увеличения мышечной массы, временного повышения силовых показателей. Помогает вывести из организма лишнюю воду и быстро восстановиться после тяжелых нагрузок.Станозолол сильно увеличивает мышечную силу, повышает выносливость, выводит лишнюю жидкость, помогает сжечь избыточный жир.Тяжелоатлетку дисквалифицировали на четыре года с 23 декабря 2021 года по 22 декабря 2025-го.На прошлой неделе узбекского борца греко-римского стиля Султонбека Элмуратова отстранили от участия в соревнованиях на четыре года из-за допинга.Ранее на три года дисквалифицировали из-за употребления запрещенных веществ участника сборной Узбекистана по дзюдо, призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Азии Диёрбека Урозбоева. По итогам взятых у спортсмена анализов установили, что он принимал запрещенное вещество мельдоний.До этого на четыре года отстранили от участия в соревнованиях узбекского самбиста Дильшода Чориева, в крови которого также обнаружили мельдоний. Он принимал участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", проходившего 25 марта в Москве. Там он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг.Читайте также:Валиеву представят к госнаграде — Минспорт России"Мы с тобой": все СНГ поддержало фигуристку Камилу Валиеву — видео

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