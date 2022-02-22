https://uz.sputniknews.ru/20220222/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-yanvare-dostig-35-mlrd-22905733.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе достиг $3,5 млрд

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе достиг $3,5 млрд

При этом по итогам прошлого года Россия стала главным партнером Узбекистана на внешнем рынке.

2022-02-22T15:21+0500

2022-02-22T15:21+0500

2022-02-22T15:21+0500

экономика

узбекистан

оборот

республика

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов, следует из данных Государственного комитета по статистике (Госкомстат).Объем экспорта составил 1,4 миллиарда долларов. Республика продала зарубежным партнерам продукции на 1,2 миллиарда, а услуг – на 176,5 миллиона.Объем импорта во внешнем товарообороте достиг 2,1 миллиарда долларов. Узбекистан приобрел продукции на 1,9 миллиарда, а услуг – на 147,1 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 16 процентов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента переместился на вторую строчку.Лидерство России в Госкомстате связали с ростом узбекского импорта в 1,3 раза — до 5,458 миллиарда долларов. В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.Читайте также:Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло>>Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана>>Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста>>

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узбекистан, оборот, республика, госкомстат