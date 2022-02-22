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Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе достиг $3,5 млрд
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе достиг $3,5 млрд
При этом по итогам прошлого года Россия стала главным партнером Узбекистана на внешнем рынке.
2022-02-22T15:21+0500
2022-02-22T15:21+0500
2022-02-22T15:21+0500
экономика
узбекистан
оборот
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госкомстат
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов, следует из данных Государственного комитета по статистике (Госкомстат).Объем экспорта составил 1,4 миллиарда долларов. Республика продала зарубежным партнерам продукции на 1,2 миллиарда, а услуг – на 176,5 миллиона.Объем импорта во внешнем товарообороте достиг 2,1 миллиарда долларов. Узбекистан приобрел продукции на 1,9 миллиарда, а услуг – на 147,1 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 16 процентов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента переместился на вторую строчку.Лидерство России в Госкомстате связали с ростом узбекского импорта в 1,3 раза — до 5,458 миллиарда долларов. В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.Читайте также:Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло>>Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана>>Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста>>
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узбекистан, оборот, республика, госкомстат
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе достиг $3,5 млрд
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По данным Госкомстата, внешнеторговый оборот республики за первый месяц нового года достиг 3,5 миллиарда долларов. При этом по итогам прошлого года Россия стала главным партнером Узбекистана на внешнем рынке.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов, следует
из данных Государственного комитета по статистике (Госкомстат).
Объем экспорта составил 1,4 миллиарда долларов. Республика продала зарубежным партнерам продукции на 1,2 миллиарда, а услуг – на 176,5 миллиона.
Объем импорта во внешнем товарообороте достиг 2,1 миллиарда долларов. Узбекистан приобрел продукции на 1,9 миллиарда, а услуг – на 147,1 миллионов долларов.
Ранее сообщалось
, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 16 процентов.
На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента переместился на вторую строчку.
Лидерство России в Госкомстате связали с ростом узбекского импорта в 1,3 раза — до 5,458 миллиарда долларов. В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.