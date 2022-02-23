https://uz.sputniknews.ru/20220223/mirziyoev-otpravilsya-v-karakalpakstan-vpervye-na-tri-dnya-22921446.html
Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые на три дня
Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые на три дня
Для чего глава государства летит в Каракалпакстан на такой длительный срок? Раньше его визиты в регионы завершались в течение одного-двух дней.
2022-02-23T11:18+0500
2022-02-23T11:18+0500
2022-02-23T11:31+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Каракалпакстан, чтобы ознакомиться с развитием регионов и жизнью населения, сообщили в пресс-службе президента.Борт номер один в первый раз совершит полет из Ташкента в Муйнак. В отличие от предыдущих, нынешняя поездка впервые продлится три дня.Для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закреплен за одной из областей. В связи с этим здесь пребывают хокимы регионов. Они проведут презентации по закрепленным за ними районами.До этого президент посещал регион в рамках своей предвыборной кампании в сентябре прошлого года. Тогда он объявил, что в школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед.Читайте также:Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов >>Как и когда планируют "озеленить" регион Приаралья — сроки >>
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каракалпакстан, президент
Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые на три дня
11:18 23.02.2022 (обновлено: 11:31 23.02.2022) Подписаться на
Для чего глава государства летит в Каракалпакстан на такой длительный срок? Раньше его визиты в регионы завершались в течение одного-двух дней.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отправился в Каракалпакстан, чтобы ознакомиться с развитием регионов и жизнью населения, сообщили
в пресс-службе президента.
Борт номер один в первый раз совершит полет из Ташкента в Муйнак. В отличие от предыдущих, нынешняя поездка впервые продлится три дня.
Для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закреплен за одной из областей. В связи с этим здесь пребывают хокимы регионов. Они проведут презентации по закрепленным за ними районами.
До этого президент посещал
регион в рамках своей предвыборной кампании в сентябре прошлого года. Тогда он объявил
, что в школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед.
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