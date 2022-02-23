https://uz.sputniknews.ru/20220223/mirziyoev-otpravilsya-v-karakalpakstan-vpervye-na-tri-dnya-22921446.html

Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые на три дня

Мирзиёев отправился в Каракалпакстан впервые на три дня

Для чего глава государства летит в Каракалпакстан на такой длительный срок? Раньше его визиты в регионы завершались в течение одного-двух дней.

2022-02-23T11:18+0500

2022-02-23T11:18+0500

2022-02-23T11:31+0500

политика

каракалпакстан

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19015500_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_03fbd8b1e0278593ef8fc253f0e44b3a.jpg

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Каракалпакстан, чтобы ознакомиться с развитием регионов и жизнью населения, сообщили в пресс-службе президента.Борт номер один в первый раз совершит полет из Ташкента в Муйнак. В отличие от предыдущих, нынешняя поездка впервые продлится три дня.Для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закреплен за одной из областей. В связи с этим здесь пребывают хокимы регионов. Они проведут презентации по закрепленным за ними районами.До этого президент посещал регион в рамках своей предвыборной кампании в сентябре прошлого года. Тогда он объявил, что в школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед.Читайте также:Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов >>Как и когда планируют "озеленить" регион Приаралья — сроки >>

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каракалпакстан, президент