https://uz.sputniknews.ru/20220225/dariga-nazarbaeva-uxodit-iz-parlamenta-22969863.html

Дарига Назарбаева уходит из парламента

Дарига Назарбаева уходит из парламента

Дочь экс-президента заявила о решении сложить полномочия депутата мажилиса. Почему? Читайте в материале.

2022-02-25T09:59+0500

2022-02-25T09:59+0500

2022-02-25T10:22+0500

в мире

парламент

депутат

нурсултан назарбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22432718_0:85:2895:1713_1920x0_80_0_0_58f1f257dff8b1f4893519682f0a5eba.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса парламента. Она подчеркнула, что теперь сможет всецело посвятить себя общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.Об этом передает Sputnik Казахстан.Дарига Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана, которые отдали свои голоса за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное доверие.По ее словам, необходимо извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось. С начала января 2022 года Назарбаева отсутствовала на заседаниях палаты. По информации ее помощников, она сначала лечилась от коронавирусной инфекции, а затем проходила реабилитацию. Депутат находилась в отпуске без сохранения зарплаты.Ранее некоторые коллеги Назарбаевой, в частности, депутат Мажилиса Айдос Сарым, заявил, что она должна сложить свой депутатский мандат.В начале февраля стало известно, что в совете директоров "Газпрома" не нашли места зятю Назарбаева — Тимуру Кулибаеву. Покидают свои посты после событий в Казахстане и другие родственники экс-президента. Биография Дариги НазарбаевойДарига Нурсултановна Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау.1980-1983 — училась на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.1983-1985 — студентка исторического факультета КазГУ им. С.М. Кирова.1985-1987 — стажер-исследователь исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.1987-1990 — аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова.1992-1994 — вице-президент Детского благотворительного фонда "Бобек".1994-1995 — вице-президент Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", директор Национального телевизионного информационного агентства "Хабар".1995-1998 — генеральный директор Республиканского государственного предприятия "Агентство "Хабар“.1998-2001 — президент ЗАО "Агентство "Хабар“".2001-2004 — председатель совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар".С 19 сентября 2004-го по 20 июня 2007 года — депутат III созыва Мажилиса парламента Республики Казахстан (по списку Республиканской партии "Асар"), с февраля 2005 года по 20 июня 2007-го — руководитель депутатской группы "Аймак".С 2007 года — директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан.С 20 января 2012-го по сентябрь 2015 года — депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва (по списку Народно-демократической партии "Нур Отан"), председатель комитета по социально-культурному развитию и науке.С 3 апреля 2014-го по сентябрь 2015 года — заместитель председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан, руководитель фракции "Нур Отан".С 11 сентября 2015-го по 13 сентября 2016 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.С 13 сентября 2016-го по 4 мая 2020 года — депутат сената парламента Республики Казахстан.13 сентября 2016 — 20 марта 2019 — председатель постоянного комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности.20 марта 2019 — 4 мая 2020 — председатель сената парламента Республики Казахстан.С января 2021-го по 25 февраля 2022 года — депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва (по списку партии "Нур Отан").Читайте также:Дочь Назарбаева должна дать дорогу другим — депутатКазахстан останется без "почетных президентов" — Токаев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент, депутат, нурсултан назарбаев