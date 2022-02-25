https://uz.sputniknews.ru/20220225/shavkat-mirziyoev-dosrochno-vernulsya-v-tashkent-iz-karakalpakstana--foto-22975392.html

Шавкат Мирзиёев досрочно вернулся в Ташкент из Каракалпакстана — фото

Шавкат Мирзиёев досрочно вернулся в Ташкент из Каракалпакстана — фото

Президент отправился в регион 23 февраля — на три дня. Однако он вернулся в Ташкент уже 24 февраля.

2022-02-25T11:20+0500

2022-02-25T11:20+0500

2022-02-25T11:20+0500

политика

шавкат мирзиёев

ташкент

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил свой визит в Каракалпакстан раньше времени.Глава государства отправился в регион 23 февраля. Тогда сообщалось, что визит продлится три дня. Однако Мирзиёев вернулся в Ташкент уже 24 февраля, то есть, спустя два дня.Поездка между тем была насыщенная. В рамках визита в Каракалпакстан узбекский лидер ознакомился с деятельностью ситуационного центра инвестиционных проектов. Он расположен в Нукусе. Центр представляет собой единую систему формирования, реализации и мониторинга бизнес-проектов. Здесь оперативно взаимодействуют министерства, ведомства, регионы и организации по принципу "единое окно".В центре действуют три группы — региональных проектов, стратегического развития и оперативного содействия предпринимателям. Также, создан Совет предпринимателей, который обсуждает с проектными группами новые идеи и предложения, привлекает деловых людей к их реализации.Кроме того, специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палаты разрабатывают и предлагают населению готовые проекты с учетом специфики региона.За центром закреплены представители ведущих отраслей промышленности. Мирзиёеву рассказали об отраслевых проектах, запланированных для каждого района Каракалпакстана. Ранее власти разработали концепцию и дорожную карту по привлечению иностранных инвестиций в Приаралье на 2022-2026 годы. Эти меры, как ожидается, позволят превратить регион в зону экологических инноваций и технологий.Речь идет о земельных реформах, создании "драйверных" кластеров по управлению экосистемами и "зеленых" рабочих мест. Подробности — в обзоре.Читайте также:

ташкент

каракалпакстан

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шавкат мирзиёев, ташкент, каракалпакстан