https://uz.sputniknews.ru/20220226/nazvany-produkty-snijayuschie-davlenie-23000012.html

Названы продукты, снижающие давление

Названы продукты, снижающие давление

Списком полезных продуктов поделилась с читателями диетолог-нутрициолог Ирина Ищенко. По ее словам, из рациона питания нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров и холестерина.

2022-02-26T23:00+0500

2022-02-26T23:00+0500

2022-02-26T23:00+0500

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продукты

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Диетолог-нутрициолог Ирина Ищенко рассказала РИА Новости о продуктах, способствующих нормализации давления.По словам врача, из рациона питания нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров и холестерина. К тому же необходимо употреблять в пищу больше фруктов, овощей и злаков.Волшебное яблочко: какие болезни лечит боярышник — видео >>"Продукты, которые выступают помощниками для снижения давления: рис,фрукты (апельсины, мандарины), картофель, овсяная и пшеничная крупа,сухофрукты (курага, изюм), кальмары, рыба (хек, треска), молоко, йогурт. Замените животные жиры на растительные. Откажитесь от сливочного масла, сметаны, свинины, говядины, от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Лучше исключить острые блюда, приправы, соленья, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия", — заявила эксперт.От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый день >>При повышенном давлении не рекомендуется употреблять жареную пищу, а для повышения давления можно выпить кофе или гранатовый сок, добавила Ищенко."При пониженном давлении очень хорошо помогают виноградный сок, черный чай, черный шоколад, красное вино, соль, корица и мед", — заключила специалист.Читайте также:Врач-диетолог о том, каким должен быть идеальный завтрак >>Самые полезные продукты для женщин >>

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