https://uz.sputniknews.ru/20220226/stalo-izvestno-skolko-uzbekistantsev-poluchili-privivku-ot-koronavirusa-22995602.html

Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса

Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса

На сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.

2022-02-26T13:32+0500

2022-02-26T13:32+0500

2022-02-26T13:34+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане число вакцинированных достигло 21,5 млн человек, заявил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев в ходе заседания республиканской специальной комиссии.В Узбекистане отменяют обязательный масочный режим >>По его словам, из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 млн человек, а вторым - 15,4 млн граждан. Бустерную дозу получили 10,3 млн узбекистанцев.Как сообщил эксперт, на сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане