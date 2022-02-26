https://uz.sputniknews.ru/20220226/stalo-izvestno-skolko-uzbekistantsev-poluchili-privivku-ot-koronavirusa-22995602.html
Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса
Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса
На сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.
2022-02-26T13:32+0500
2022-02-26T13:32+0500
2022-02-26T13:34+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане число вакцинированных достигло 21,5 млн человек, заявил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев в ходе заседания республиканской специальной комиссии.В Узбекистане отменяют обязательный масочный режим >>По его словам, из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 млн человек, а вторым - 15,4 млн граждан. Бустерную дозу получили 10,3 млн узбекистанцев.Как сообщил эксперт, на сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>
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вакцинация от covid-19 в узбекистане
Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса
13:32 26.02.2022 (обновлено: 13:34 26.02.2022) Подписаться на
На сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
В Узбекистане число вакцинированных достигло 21,5 млн человек, заявил
начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев в ходе заседания республиканской специальной комиссии.
По его словам, из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 млн человек, а вторым - 15,4 млн граждан. Бустерную дозу получили 10,3 млн узбекистанцев.
Как сообщил эксперт, на сегодняшний день в Узбекистане имеется запас в количестве 18,3 млн доз вакцин против коронавируса.
"С начала распространения коронавируса было импортировано и произведено в Узбекистане 53 млн 700 тысяч доз вакцин семи типов для вакцинации населения. Из них использовано 45 млн доз", - отметил Юсупалиев.
В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:
узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001;
российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"
шведско-британская AstraZeneca;
американо-немецкая Pfizer/BioNTech;
C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.