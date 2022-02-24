https://uz.sputniknews.ru/20220224/v-uzbekistane-otmenyayut-obyazatelnyy-masochnyy-rejim-22933978.html

В Узбекистане отменяют обязательный масочный режим

В Узбекистане отменяют обязательный масочный режим

Маски носить больше не обязательно! Но есть одно "но". Подробности — в материале.

2022-02-24T09:00+0500

2022-02-24T09:00+0500

2022-02-24T09:00+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистанцам разрешат не носить медицинские маски на улицах и в общественных местах.Решение приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом из-за снижения числа заболевших в стране. Ношение масок в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах, в образовательных, культурных и религиозных учреждениях будет носить рекомендательный характер. Обязательный масочный режим из-за COVID-19 был введен в Узбекистане с 23 марта 2020 года. За нарушение этого правила был установлен штраф в размере около 125 долларов.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью показатель начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го держался на уровне до 50 за день. Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70.Стремительный рост числа заболевших в республике отмечался практически весь январь. В последние дни суточное число заболевших составляет 120-130 человек.Общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане — 235 740, выздоровевших — 230 286. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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