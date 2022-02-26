https://uz.sputniknews.ru/20220226/studenty-obespecheny-trexrazovym-pitaniem-kabuljanov-o-situatsii-v-ukraine-22999763.html

Студенты обеспечены трехразовым питанием: Кабулжанов о ситуации в Украине

Студенты обеспечены трехразовым питанием: Кабулжанов о ситуации в Украине

Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что руководство Запорожского национального университета выразило готовность оказать иностранным учащимся посильное содействие.

2022-02-26T18:37+0500

2022-02-26T18:37+0500

2022-02-26T18:39+0500

студенты

украина

обострение в донбассе

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилась информация о нахождении узбекистанских студентов, обучающихся в вузах Украины, в подвалах, и о том, что у них заканчиваются продукты первой необходимости. Ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов прокомментировал информациюКак сообщает Кабулжанов, в настоящее время в Харькове находится ответственный сотрудник посольства Узбекистана. Он непосредственно контактирует со студентами и решает все их вопросы.Видео: итоги первого дня спецоперации на Украине — Хроленко >>При поддержке посольства и представителей узбекской диаспоры в Украине студенты, находящиеся в Харькове и Запорожье, обеспечены трехразовым питанием. К тому же руководство Запорожского национального университета выразило готовность оказать иностранным учащимся посильное содействие. Помимо этого, также решаются вопросы узбекистанских студентов, пребывающих в Херсоне, Хмельницком, Днепре и Одессе. Дипломат отметил, в данный момент автомобильное и железнодорожное сообщение между городами Украины практически парализовано. В этих условиях организация безопасного перевоза граждан Узбекистана из восточных и центральных регионов Украины в приграничный с Польшей Львов временно не представляется возможным, уточнил диппредставитель. Однако посольством принимаются все необходимые меры для безопасного вывоза узбекистанцев из Украины в самое ближайшее время, подчеркнул Кабулжанов.Итоги первых суток спецоперации ВС РФ на Украине: до сдачи Киева – 72 часа >>Ранее сотрудники узбекистанского посольства в Киеве порекомендовали студентам, которые учатся в Украине, перейти на дистанционное обучение в Узбекистане. В дипведомстве сообщили, что украинские вузы не планируют отчислять иностранных учащихся из-за сложившейся обстановки.Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Во время телеобращения к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Российский лидер уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего на Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти, а лучше сложить оружие и идти домой.В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в госструктуре.

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студенты, украина