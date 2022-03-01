https://uz.sputniknews.ru/20220301/gosdolg-uzbekistana-za-god-uvelichilsya-pochti-na-3-mlrd-23047317.html

Госдолг Узбекистана за год увеличился почти на $3 млрд

Госдолг Узбекистана за год увеличился почти на $3 млрд

В Министерстве финансов сообщили, на какую сумму в прошлом году были заключены соглашения о внешнем заимствовании и каков был лимит.

2022-03-01T13:02+0500

2022-03-01T13:02+0500

2022-03-01T13:22+0500

экономика

госдолг

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. К началу 2022-го внешний государственный долг Узбекистана составил $23,6 млрд. При этом внутренний госдолг остановился на отметке в $2,7 млрд.Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов, опубликовав обзор состояния и динамики государственного долга Узбекистана за 2021-й.Сообщается, что размер совокупного госдолга за один год увеличился на $2,9 млрд.Валовой внутренний продукт (ВВП) рос более высокими темпами, достигнув 9,4 млрд долларов. Поэтому отношение государственного долга к ВВП снизилось и составляет 38%. Данный уровень оценивается Международным валютным фондом как умеренный.Внешние займы направлены главным образом на финансирование бюджета, социально значимых и стратегических проектов в сферах здравоохранения, инфраструктуры, животноводства.В прошлом году Узбекистан заключил 33 соглашения о внешнем заимствовании на сумму $4,9 млрд при установленном лимите в $5 млрд.На нынешний год лимит на внешние заимствования составляет $4,5 млрд. Установлен также объем выпуска государственных ценных бумаг на сумму 6,0 трлн сумов.С 2021 года прекращена практика выдачи государственных гарантий по внутренним обязательствам. В соответствии с трансформационными процессами госпредприятия и банки могут реализовывать свои проекты, привлекая средства на мировых финансовых рынках без государственных гарантий.Напомним, в 2022-м аналитики ожидают роста внешнего госдолга Узбекистана до 25,5 миллиарда долларов. Это 41% от валового внутреннего продукта (ВВП).Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян.Читайте также:Что будет с внешним долгом Узбекистана — эксперт: видео >>ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо >>

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