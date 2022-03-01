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Сколько сотрудников отстранили от работы из-за отказа от вакцинации
Сколько сотрудников отстранили от работы из-за отказа от вакцинации
Сколько работников предприятий Узбекистана отказались вакцинироваться от COVID-19 и какие меры решено предпринять в их отношении.
2022-03-01T14:03+0500
2022-03-01T14:03+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил журналистам о том, сколько человек отстранили от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. По его словам, общее количество таких сотрудников стало известно после проверки более 73 тысяч частных и бюджетных организаций.Всего в ходе проверок выявлено 89,4 тысячи непривитых. Из них 45 600 человек было отстранено от работы. В 4 600 случаях на работодателей наложены штрафы, приостановлено 246 объектов.Напомним: в прошлом году была внесена поправка в статью 113 Трудового кодекса, которая предусматривает, что при уклонении работника от прохождения профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), вводимой в порядке, установленном законодательством, работодатель вправе не допускать его к работе.А на днях работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников.Ранее в Минздраве объявили об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.Читайте также:Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса &gt;&gt;Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане &gt;&gt;
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вакцинация, коронавирус covid-19

Сколько сотрудников отстранили от работы из-за отказа от вакцинации

14:03 01.03.2022
© Пресс-служба хокимията Алмазарского района ТашкентаВ Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей
В Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2022
© Пресс-служба хокимията Алмазарского района Ташкента
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Сколько работников предприятий Узбекистана отказались вакцинироваться от COVID-19 и какие меры решено предпринять в их отношении.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил журналистам о том, сколько человек отстранили от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса.
По его словам, общее количество таких сотрудников стало известно после проверки более 73 тысяч частных и бюджетных организаций.
Всего в ходе проверок выявлено 89,4 тысячи непривитых. Из них 45 600 человек было отстранено от работы. В 4 600 случаях на работодателей наложены штрафы, приостановлено 246 объектов.
Напомним: в прошлом году была внесена поправка в статью 113 Трудового кодекса, которая предусматривает, что при уклонении работника от прохождения профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), вводимой в порядке, установленном законодательством, работодатель вправе не допускать его к работе.
А на днях работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников.
Ранее в Минздраве объявили об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.
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