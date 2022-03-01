https://uz.sputniknews.ru/20220301/skolko-sotrudnikov-otstranili-ot-raboty-iz-za-otkaza-ot-vaktsinatsii-23048782.html

Сколько сотрудников отстранили от работы из-за отказа от вакцинации

Сколько сотрудников отстранили от работы из-за отказа от вакцинации

Сколько работников предприятий Узбекистана отказались вакцинироваться от COVID-19 и какие меры решено предпринять в их отношении.

2022-03-01T14:03+0500

2022-03-01T14:03+0500

2022-03-01T14:03+0500

общество

вакцинация

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19602047_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d89267496fafac2656b727bd7b28cf0f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил журналистам о том, сколько человек отстранили от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. По его словам, общее количество таких сотрудников стало известно после проверки более 73 тысяч частных и бюджетных организаций.Всего в ходе проверок выявлено 89,4 тысячи непривитых. Из них 45 600 человек было отстранено от работы. В 4 600 случаях на работодателей наложены штрафы, приостановлено 246 объектов.Напомним: в прошлом году была внесена поправка в статью 113 Трудового кодекса, которая предусматривает, что при уклонении работника от прохождения профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), вводимой в порядке, установленном законодательством, работодатель вправе не допускать его к работе.А на днях работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников.Ранее в Минздраве объявили об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.Читайте также:Стало известно, сколько узбекистанцев получили прививку от коронавируса >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация, коронавирус covid-19