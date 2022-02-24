https://uz.sputniknews.ru/20220224/rabotodateley-obyazali-dovesti-uroven-vaktsinatsii-sotrudnikov-do-90-22934881.html
Работодателей обязали довести уровень вакцинации сотрудников до 90%
Работодателей обязали довести уровень вакцинации сотрудников до 90%
Работодателей обязали привить до 90% сотрудников. Что сделают с подчиненным в случае его отказа?
2022-02-24T09:28+0500
2022-02-24T09:28+0500
2022-02-24T09:28+0500
общество
вакцина
работодатель
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников. Если подчиненный откажется, его имеют право отстранить от работы, сообщили в Министерстве здравоохранения.Эти моменты будет контролировать Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Ранее в Минздраве объявили об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.Ношение масок в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах, в образовательных, культурных и религиозных учреждениях будет носить рекомендательный характер.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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вакцина, работодатель
Работодателей обязали довести уровень вакцинации сотрудников до 90%
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Непривитых и не получивших бустерную дозу вакцины отстранят от работы.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников.
Если подчиненный откажется, его имеют право отстранить от работы, сообщили
в Министерстве здравоохранения.
Эти моменты будет контролировать Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
Ранее в Минздраве объявили
об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.
Ношение масок в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах, в образовательных, культурных и религиозных учреждениях будет носить рекомендательный характер.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.