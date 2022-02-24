https://uz.sputniknews.ru/20220224/rabotodateley-obyazali-dovesti-uroven-vaktsinatsii-sotrudnikov-do-90-22934881.html

Работодателей обязали довести уровень вакцинации сотрудников до 90%

Работодателей обязали довести уровень вакцинации сотрудников до 90%

Работодателей обязали привить до 90% сотрудников. Что сделают с подчиненным в случае его отказа?

2022-02-24T09:28+0500

2022-02-24T09:28+0500

2022-02-24T09:28+0500

общество

вакцина

работодатель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/388/66/3886682_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_aa2bec3e14729f9c1eb6091cc7bd8e48.jpg

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Работодателей обязали обеспечить вакцинацию и ревакцинацию бустерной дозой от коронавируса не менее 90% сотрудников. Если подчиненный откажется, его имеют право отстранить от работы, сообщили в Министерстве здравоохранения.Эти моменты будет контролировать Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Ранее в Минздраве объявили об изменении масочного режима в Узбекистане. Так, с 1 марта носить средства защиты на улицах и в общественных местах будет необязательно.Ношение масок в общественном транспорте, на крупных рынках и в торговых центрах, в образовательных, культурных и религиозных учреждениях будет носить рекомендательный характер.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, работодатель