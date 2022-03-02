https://uz.sputniknews.ru/20220302/gasparyan-chego-jdat-ot-novyx-peregovorov-rossii-i-ukrainy--video-23078348.html
Гаспарян: чего ждать от новых переговоров России и Украины — видео
Гаспарян: чего ждать от новых переговоров России и Украины — видео
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в среду, 2 марта, в районе Беловежской пущи. Чего ждать от этой встречи? Ответ — в видео.
2022-03-02T14:05+0500
2022-03-02T14:05+0500
2022-03-02T14:05+0500
видео
украина
переговоры
беларусь
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Встреча продлилась целых пять часов. Делегации договорились встретиться в "ближайшие несколько дней" после консультаций в столицах своих государств.Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в среду, 2 марта, в районе Беловежской пущи.Политолог Армен Гаспарян оценил, чего ждать от этой встречи и есть ли надежда на скорейшее урегулирование ситуации.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:
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Гаспарян: чего ждать от новых переговоров России и Украины — видео
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На днях в Беларуси прошел первый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
Встреча продлилась целых пять часов. Делегации договорились встретиться в "ближайшие несколько дней" после консультаций в столицах своих государств.
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет в среду, 2 марта, в районе Беловежской пущи.
Политолог Армен Гаспарян оценил, чего ждать от этой встречи и есть ли надежда на скорейшее урегулирование ситуации.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.