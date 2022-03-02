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Резиденцию президента Казахстана в Алматы решено снести
Резиденцию президента Казахстана в Алматы решено снести
О том, что появится на месте резиденции президента в Алматы рассказал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.
2022-03-02T18:02+0500
2022-03-02T18:02+0500
в мире
казахстан
президент
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. О судьбе президентской резиденции в Алматы, которая сильно пострадала во время январских беспорядков, рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали."По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена", — сообщил Берик Уали.На месте резиденции будет разбит сквер для горожан.Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Читайте также: Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым &gt;&gt;События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;
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казахстан, президент

Резиденцию президента Казахстана в Алматы решено снести

18:02 02.03.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков в Алма-Ате
Последствия беспорядков в Алма-Ате - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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О том, что появится на месте резиденции президента в Алматы рассказал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. О судьбе президентской резиденции в Алматы, которая сильно пострадала во время январских беспорядков, рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
"По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена", — сообщил Берик Уали.
На месте резиденции будет разбит сквер для горожан.
Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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