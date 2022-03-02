https://uz.sputniknews.ru/20220302/rezidentsiyu-prezidenta-kazaxstana-v-almaty-resheno-snesti-23090993.html

Резиденцию президента Казахстана в Алматы решено снести

Резиденцию президента Казахстана в Алматы решено снести

О том, что появится на месте резиденции президента в Алматы рассказал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.

2022-03-02T18:02+0500

2022-03-02T18:02+0500

2022-03-02T18:02+0500

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. О судьбе президентской резиденции в Алматы, которая сильно пострадала во время январских беспорядков, рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали."По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена", — сообщил Берик Уали.На месте резиденции будет разбит сквер для горожан.Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Читайте также: Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым >>События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>

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