https://uz.sputniknews.ru/20220303/23086878.html

Широкая Масленица: история и традиции праздника — видео

Широкая Масленица: история и традиции праздника — видео

Славяне в эти дни прощаются с зимой и встречают весну веселым праздником Масленицы. Об истории и традициях праздника - в нашем материале.

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Масленичная неделя в 2022 году приходится на 28 февраля — 6 марта. Праздник символизирует границу между зимой и весной. Наши коллеги из Sputnik Беларусь рассказывают об истории, обрядах и традициях Масленицы.Ежегодно Масленица приходится на разное время, в зависимости от даты Пасхи.Празднования не обходятся без обряда сожжения чучела, зимних забав вроде катания на санках и игры в снежки, если снег еще лежит, и, конечно, блинов (а у белорусов еще вареников и сырников).История происхождения праздника МасленицаПо мнению некоторых ученых, еще до распространения христианства у народов, живших по солнечному календарю, Масленица символизировала начало нового года и была приурочена к весеннему равноденствию.Есть и иные предположения: одни эксперты считают традиционные забавы праздника слишком зимними для таких ассоциаций, другие связывают все обряды со стремлением к грядущему плодородию.Масленичные обрядыГлавный атрибут праздника — чучело Масленицы, которое в конце праздничной недели необходимо сжечь, сопровождая действо ритуальными танцами и песнями: пепел, развеянный по полям, призван подарить плодородие земле.По той же причине много внимания концентрировалось вокруг молодоженов или холостяков, которых втягивали во все народные забавы, а также вокруг ушедших предков: бытовало мнение, что если их почтить должным вниманием, будет хороший урожай. Кстати, блины, вопреки распространенному заблуждению, не являются символом солнца — это традиционное блюдо славянского поминального стола.Еще одной важной традицией Масленицы считается ряженье — обрядовое переодевание с участием масок, особой одежды и других деталей облика.Масленичная неделяПраздничная неделя, согласно традициям, делится пополам: на Узкую Масленицу (в первые три дня еще можно хозяйничать по дому) и Широкую (в последние четыре по традиции нужно отдыхать).Каждый день в Масленицу имел свое значение и "расписание". В понедельник ходили в гости к сватам, планировали гуляния и состав гостей, сооружали чучело. Во вторник все катались с горки, а большинство обрядов имели своей целью сватовство. В среду теща звала зятя на блины и должна была продемонстрировать свое к нему расположение.В четверг, первый день Широкой Масленицы, активно проводились всевозможные уличные гуляния, которые завершались веселыми застольями, люди жгли костры для ритуальных прыжков, пели обрядовые песни. В пятницу теща наносила дочери ответный визит, а та пекла блины. Субботу посвящали девичьим посиделкам с подругами и родней. Кульминация всей недели приходилась на воскресенье — люди просили друг у друга прощения за все обиды, чтобы оставить их в "уходящем" году, поминали усопших, парились в бане, жгли чучело и остатки праздничной еды, начисто отмывая посуду.Читайте также:

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масленица, традиции