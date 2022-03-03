https://uz.sputniknews.ru/20220303/kak-raspoznat-feyk--foto-23114098.html

Как распознать фейк — фото

Как распознать фейк — фото

О том, как распознать фальшивые новости и не стать жертвой манипуляторов, читайте в нашем материале.

2022-03-03T20:30+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Благодаря интернету можно узнать множество полезной информации, тысячи интересных новостей. Но как известно, любую, даже очень хорошую вещь можно испортить. И всемирная сеть под названием интернет не исключение. В этой замечательной сети действуют не только "силы добра", к сожалению. Определенная часть людей намеренно выкладывает фальшивые новости из желания навредить другим. А кто-то таким способом просто зарабатывает, как говорится "ничего личного, просто бизнес". Тема недостоверной, непроверенной информации актуальна в наше время всегда. В последнее же время в связи обострением ситуации в Донбассе, особенно следует быть внимательными и осторожными в потреблении новостей.Для того, чтобы не попасться на удочку троллей или непорядочных людей, смотрите нашу инфографику.Недавно правительство России запустило портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.Ресурс станет источником проверенной и оперативной информации по самым актуальным вопросам. Здесь можно будет в том числе найти разбор фейков.Читайте также:В Кремле прокомментировали блокировку "Эха Москвы"Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке

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