https://uz.sputniknews.ru/20220303/v-kazaxstane-naznachili-novogo-genprokurora-23119290.html

В Казахстане назначили нового генпрокурора

В Казахстане назначили нового генпрокурора

Асылов раньше занимал пост первого заместителя генерального прокурора. Депутаты проголосовали за его назначение.

2022-03-03T18:40+0500

2022-03-03T18:40+0500

2022-03-03T18:40+0500

казахстан

прокурор

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пост

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Казахстане депутаты сената выбрали новым генеральным прокурором страны Берика Асылова. Ранее он занимал должность первого заместителя Генпрокурора.Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление замглавы Администрации президента Ержана Жиенбаева."Президент Казахстана предлагает кандидатуру Берика Асылова на должность генерального прокурора Казахстана", — сказал замглавы Администрации президента Ержан Жиенбаев, обращаясь к сенаторам на пленарном заседании.В сенате единогласным голосованием одобрили кандидатуру Берика Асылова.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Берика Асылова на пост генерального прокурора.Ранее должность генпрокурора в стране занимал Гизат Нурдаулетов — с марта 2019 года по февраль 2022 года. В настоящее время Нурдаулетов стал помощником президента – секретарем Совбеза республики.Биография Берика АсыловаБерик Ногаевич Асылов родился в Жамбылской области.В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности "юрист".Занимал разные должности в прокуратурах Алматы, Шымкента, Южно-Казахстанской области, Алматинской авиационной транспортной прокуроры.Возглавлял Западную региональную транспортную прокуратуру, прокуратуру Актюбинской области, Алматы, Северо-Казахстанской области.С марта 2019 года работал первым заместителем генпрокурора Казахстана.С сентября 2021 года является членом Комиссии по правам человека при президенте республики.Женат, четверо детей.Владеет казахским, русским и английским языками.Обладатель медалей "10 лет Конституции Казахстана", "За трудовое отличие", "10 лет Астане" и "За вклад в обеспечение национальной безопасности".Читайте также:Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом ТокаевымНаманганской области назначили главного прокурора

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казахстан, прокурор, депутаты, пост