https://uz.sputniknews.ru/20220305/komu-uzbekistan-prodaval-svoyu-zemlyu-v-2021-godu-23159521.html

Кому Узбекистан продавал свою землю в 2021 году

Кому Узбекистан продавал свою землю в 2021 году

Сколько участков продали власти и как будут бороться с захватом земли, читайте в обзоре.

2022-03-05T19:32+0500

2022-03-05T19:32+0500

2022-03-05T19:32+0500

общество

узбекистан

земля

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. За 2021 год на продажу было выставлено более 54 тысяч объектов, из них 24 тысячи реализовано на сумму 2,4 триллиона сумов (на 30% выше стартовой цены).Об этом рассказал руководитель ГУП Центр электронных онлайн-аукционов на брифинге Сохибжон Муродов.Более 13 тысяч земельных участков проданы предпринимателям, а также для строительства многоэтажных домов и коттеджей на 233 миллиардов сумов. При этом цена продажи в среднем была вдвое выше стартовой.В 2021-м на продажу было выставлено 611 объектов государственной собственности, из них 556 реализованы на 915 миллиардов сумов.Узбекистанцы смогут приватизировать землюКроме того, были выставлены на торги более 5,8 тысячи объектов госимущества для сдачи в аренду. Из них в результате заключенных сделок сданы 4,4 тысячи объектов на 58 миллиардов сумов по цене выше на 70%.Ранее власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Читайте также:

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