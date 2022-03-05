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Кому Узбекистан продавал свою землю в 2021 году
Кому Узбекистан продавал свою землю в 2021 году
Сколько участков продали власти и как будут бороться с захватом земли, читайте в обзоре.
2022-03-05T19:32+0500
2022-03-05T19:32+0500
общество
узбекистан
земля
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. За 2021 год на продажу было выставлено более 54 тысяч объектов, из них 24 тысячи реализовано на сумму 2,4 триллиона сумов (на 30% выше стартовой цены).Об этом рассказал руководитель ГУП Центр электронных онлайн-аукционов на брифинге Сохибжон Муродов.Более 13 тысяч земельных участков проданы предпринимателям, а также для строительства многоэтажных домов и коттеджей на 233 миллиардов сумов. При этом цена продажи в среднем была вдвое выше стартовой.В 2021-м на продажу было выставлено 611 объектов государственной собственности, из них 556 реализованы на 915 миллиардов сумов.Узбекистанцы смогут приватизировать землюКроме того, были выставлены на торги более 5,8 тысячи объектов госимущества для сдачи в аренду. Из них в результате заключенных сделок сданы 4,4 тысячи объектов на 58 миллиардов сумов по цене выше на 70%.Ранее власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Читайте также:
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узбекистан, земля

Кому Узбекистан продавал свою землю в 2021 году

19:32 05.03.2022
© СС0 / Unsplash / Gabriel JimenezПочва
Почва - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© СС0 / Unsplash / Gabriel Jimenez
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Сколько участков продали власти и как будут бороться с захватом земли, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. За 2021 год на продажу было выставлено более 54 тысяч объектов, из них 24 тысячи реализовано на сумму 2,4 триллиона сумов (на 30% выше стартовой цены).
Об этом рассказал руководитель ГУП Центр электронных онлайн-аукционов на брифинге Сохибжон Муродов.
Более 13 тысяч земельных участков проданы предпринимателям, а также для строительства многоэтажных домов и коттеджей на 233 миллиардов сумов. При этом цена продажи в среднем была вдвое выше стартовой.
В 2021-м на продажу было выставлено 611 объектов государственной собственности, из них 556 реализованы на 915 миллиардов сумов.
Узбекистанцы смогут приватизировать землю
Кроме того, были выставлены на торги более 5,8 тысячи объектов госимущества для сдачи в аренду. Из них в результате заключенных сделок сданы 4,4 тысячи объектов на 58 миллиардов сумов по цене выше на 70%.
Ранее власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.
О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
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