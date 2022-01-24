https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-avtomobiley-proizvel-uzbekistan-v-proshlom-godu--tochnye-tsifry-22349822.html
Сколько автомобилей произвел Узбекистан в прошлом году – точные цифры
Сколько автомобилей произвел Узбекистан в прошлом году – точные цифры
Количество выпущенных в Узбекистане автомобилей исчисляется в сотнях тысяч единиц. Пандемия практически не повлияла на объем производства.
2022-01-24T14:45+0500
2022-01-24T14:45+0500
2022-01-24T14:45+0500
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узбекистан
производство
автомобили
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный комитет по статистике поделился данными по количеству произведенных в Узбекистане автомобилей в течение прошлого года. В общей сложности, с конвейера вышли 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в "шоу-румах" UzAuto Motors.Чуть более года назад сообщалось, что за первые девять месяцев 2020 года в Узбекистане выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей. Госкомстат также представил информацию по объему производства отдельных видов промышленной продукции в 2021 году:Ранее мы писали, что с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей. В сентябре этого года в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане >>LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера >>
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узбекистан, производство, автомобили
Сколько автомобилей произвел Узбекистан в прошлом году – точные цифры
Количество выпущенных в Узбекистане автомобилей исчисляется в сотнях тысяч единиц. Пандемия практически не повлияла на объем производства.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный комитет по статистике поделился данными по количеству произведенных в Узбекистане автомобилей в течение прошлого года.
В общей сложности, с конвейера вышли 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в "шоу-румах" UzAuto Motors.
Чуть более года назад сообщалось
, что за первые девять месяцев 2020 года в Узбекистане выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей.
Госкомстат также представил информацию по объему производства отдельных видов промышленной продукции в 2021 году:
Автомобильный бензин – 1,1 млн тонн
Газовый конденсат – 1,3 млн тонн
Грузовые автомобили – 3979 штук
Автомобильные двигатели – 160,4 тысяч штук.
Ранее мы писали
, что с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.
В сентябре этого года в Узбекистане приступили
к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.
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