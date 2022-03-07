https://uz.sputniknews.ru/20220307/v-gosdume-zayavili-chto-putin-spas-krym-ot-vtorjeniya-ukrainy-nachav-spetsoperatsiyu-23186060.html

В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от вторжения Украины, начав спецоперацию

В Госдуме заявили, что Путин спас Крым от вторжения Украины, начав спецоперацию

Накануне власти ДНР сообщили, что в штабе украинских радикалов были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.

2022-03-07T09:58+0500

2022-03-07T09:58+0500

2022-03-07T10:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

госдума

владимир путин

крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23186152_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_0304c45da8b8d321d1abd797bc9b21ad.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин спас Крым от неминуемого вторжения украинских военных и группировок националистов, решив провести специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его мнению, российский лидер "фактически сработал на упреждение". Накануне власти ДНР сообщили, что в штабе украинских радикалов были обнаружены документы, указывающие на намерения военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.Ранее Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине. Читайте также:Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины — видео >>Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госдума, владимир путин, крым, украина