https://uz.sputniknews.ru/20220308/jenschine-kotoruyu-nagradil-ordenom-mirziyoev-nashli-novuyu-doljnost-23206212.html
Женщине, которую наградил орденом Мирзиёев, нашли новую должность
Женщине, которую наградил орденом Мирзиёев, нашли новую должность
Зачем власти раздают женщинам видные посты в госструктурах? Читайте об этом в материале.
2022-03-08T15:57+0500
2022-03-08T15:57+0500
2022-03-08T15:57+0500
общество
"дустлик"
8 марта
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Озода Жураева назначена новым заместителем министра жилищного коммунального обслуживания. Ранее эту должность занимал Назиржон Назиров. До назначения Жураева была руководителем профессиональной управляющей компании "Хумо Зилола бархаёт" в Навои.На днях в честь 8 Марта она также была награждена орденом "Дустлик".В Узбекистане активно проводится политика по поддержке женщин. Так, доля женщин среди членов политических партий составляет 44%, на руководящих постах — 27%. В октябре структура "ООН-женщины" признала Узбекистан лидером в Центральной Азии по обеспечению гендерного равенства.К 8 Марта Sputnik подготовил инфографику, посвященную 10 самым выдающимся узбекистанкам, которые занимают высокие посты в различных организациях.Читайте также:
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"дустлик", 8 марта
Женщине, которую наградил орденом Мирзиёев, нашли новую должность
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На днях в честь 8 Марта Озода Жураева была награждена орденом "Дустлик".
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Озода Жураева назначена новым заместителем министра жилищного коммунального обслуживания. Ранее эту должность занимал Назиржон Назиров.
До назначения Жураева была руководителем профессиональной управляющей компании "Хумо Зилола бархаёт" в Навои.
На днях в честь 8 Марта она также была награждена орденом "Дустлик".
В Узбекистане активно проводится политика по поддержке женщин. Так, доля женщин среди членов политических партий составляет 44%, на руководящих постах — 27%.
В октябре структура "ООН-женщины" признала Узбекистан лидером в Центральной Азии по обеспечению гендерного равенства.
К 8 Марта Sputnik подготовил инфографику
, посвященную 10 самым выдающимся узбекистанкам, которые занимают высокие посты в различных организациях.