https://uz.sputniknews.ru/20220308/vertolyoty-ka-52-nanesli-udary-po-voennym-obektam-ukrainy--video-23206537.html

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по военным объектам Украины — видео

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по военным объектам Украины — видео

Минобороны России показало кадры применения ударных вертолетов Ка-52 в ночном небе Украины.

2022-03-08T15:33+0500

2022-03-08T15:33+0500

2022-03-08T15:33+0500

видео

украина

вертолеты

минобороны рф

небо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/08/23206511_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2d7f286e29a1157cdaf87ae1431627d.jpg

"Аллигаторы" уничтожили бронетехнику и зенитную установку ВСУ. Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, видео, вертолеты, минобороны рф, небо