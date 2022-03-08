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Вертолёты Ка-52 нанесли удары по военным объектам Украины — видео
Вертолёты Ка-52 нанесли удары по военным объектам Украины — видео
Минобороны России показало кадры применения ударных вертолетов Ка-52 в ночном небе Украины.
2022-03-08T15:33+0500
2022-03-08T15:33+0500
видео
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вертолеты
минобороны рф
небо
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"Аллигаторы" уничтожили бронетехнику и зенитную установку ВСУ. Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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украина, видео, вертолеты, минобороны рф, небо

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по военным объектам Украины — видео

15:33 08.03.2022
© Sputnik
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Минобороны России показало кадры применения ударных вертолетов Ка-52 в ночном небе Украины.
"Аллигаторы" уничтожили бронетехнику и зенитную установку ВСУ.
Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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