https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-kazaxstane-odobrili-kompensatsii-biznesmenam-postradavshim-iz-za-besporyadkov-23245495.html

В Казахстане одобрили компенсации бизнесменам, пострадавшим из-за беспорядков

В Казахстане одобрили компенсации бизнесменам, пострадавшим из-за беспорядков

О количестве заявок от предпринимателей и суммах компенсации читайте в материале.

2022-03-10T17:00+0500

2022-03-10T17:00+0500

2022-03-10T17:00+0500

в мире

казахстан

бизнесмены

компенсация

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На электронную платформу InfoKazakhstan пришло 1 355 заявлений от 1 188 бизнесменов. Все обращения рассмотрели.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулана Оразалина.По итогам заседаний региональной комиссии одобрили 1 139 заявок на сумму 5 286 млн тенге. Из них 595 заявлений на сумму 4 194 млн тенге — из бюджетных средств, еще 544 заявки на сумму 1 091 млн тенге — из средств фонда "Жана Алатау, говорится в сообщении."Преимущественно пострадал сектор торговли и услуг. Большинство заявок поступило от предпринимателей, занимающихся реализацией непродовольственных товаров, обуви, одежды, а также от владельцев обменных пунктов и магазинов, расположенных на территории ТРЦ, торгующих бытовой техникой, ювелирными изделиями", — рассказал на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы Оразалин.Оставшиеся 216 обращений послали на доработку (по 120 заявкам прислали неполные пакеты документов, 96 направили на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма).Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Алматы пострадали 1 413 предпринимателей. Общая сумма ущерба составила 34,3 млрд тенге.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Раскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в КазахстанеПоявились новые кадры захвата акимата Алматы

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казахстан, бизнесмены, компенсация, беспорядки