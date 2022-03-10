https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-regionax-u-xokimov-poyavilis-zamestiteli-jenschiny--chem-oni-zaymutsya-23244371.html

В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся

В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся

Кем работали новые назначенцы ранее и какими вопросами займутся теперь — читайте в подборке Sputnik.

2022-03-10T16:23+0500

2022-03-10T16:23+0500

2022-03-10T16:23+0500

общество

хоким

женщины

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. У всех областных хокимов появились новые заместители-женщины. Они будут курировать решение вопросов семьи и возглавят профильные управления в регионах. Всего новые должности получили 14 представительниц.Напомним, в начале марта в Узбекистане воссоздали Комитет женщин. Таково было решение Шавката Мирзиёева. Теперь в компетенции вновь созданной структуры входит также и охрана семейных ценностей. Комитет будет заниматься делами женщин и семьи.Читайте также:Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей >>Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдет >>

https://uz.sputniknews.ru/20220307/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jenschin-s-8-marta-23198557.html

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хоким, женщины