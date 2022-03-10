В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Кем работали новые назначенцы ранее и какими вопросами займутся теперь — читайте в подборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. У всех областных хокимов появились новые заместители-женщины. Они будут курировать решение вопросов семьи и возглавят профильные управления в регионах. Всего новые должности получили 14 представительниц.
Марьям Ахмедова назначена заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана — главой Комитета по делам семьи и женщин Каракалпакстана. Раньше она была замминистра по поддержке махалли и семьи.
Гулнорахон Абдуллаева стала исполняющей обязанности заместителя хокима Андижанской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде замещала председателя Андижанского областного объединения профсоюзов.
Назира Мухторова теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима Джизакской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она возглавляла управление по поддержке махалли и семьи.
До этого она возглавляла управление по поддержке махалли и семьи.
Комиле Карамовой поручено исполнять обязанности заместителя хокима Кашкадарьинской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Ранее она была первым замначальника областного управления по поддержке махалли и семьи.
Зебинисо Рахманова стала исполняющей обязанности заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Зулхумор Хидирова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления семьи и женщин. С прошлого года она была первым замглавы управления по поддержке махалли и семьи Сурхандарьинской области.
Наргиза Тажибаева стала заместителем хокима области — начальником управления по делам семьи и женщин. До этого она работала первым замруководителя областного управления по поддержке махалли и семьи.
Гульсара Курбанбаева теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима Хорезмской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде она занимала должность первого замначальника областного управления по поддержки махалли и семьи.
Зухра Миргазиева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкентской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она работала заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.
До этого она работала заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.
Малика Мамадиярова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. До этого она была первым замначальника управления по поддержке махалли и семьи Навоийской области — советником хокима по делам женщин.
Фируза Ибрагимова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Ранее она работала первым замглавы областного управления по поддержке махалли и семьи.
Ранее она работала первым замглавы областного управления по поддержке махалли и семьи.
Динора Якубова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде она работала директором областного моноцентра "Ишга мархамат".
Камила Кавланова теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. Ранее она была первым замруководителя отдела по поддержке махалли и семьи — советником хокима Тошлокского района.
Нодира Умарова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкента — начальника управления по делам семьи и женщин. С 2018 года возглавляла моноцентр "Ишга мархамат" при Министерстве занятости и трудовых отношений.
Напомним, в начале марта в Узбекистане воссоздали Комитет женщин. Таково было решение Шавката Мирзиёева. Теперь в компетенции вновь созданной структуры входит также и охрана семейных ценностей. Комитет будет заниматься делами женщин и семьи.
7 марта, 19:55