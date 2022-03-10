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В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся
В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся
Кем работали новые назначенцы ранее и какими вопросами займутся теперь — читайте в подборке Sputnik.
2022-03-10T16:23+0500
2022-03-10T16:23+0500
общество
хоким
женщины
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. У всех областных хокимов появились новые заместители-женщины. Они будут курировать решение вопросов семьи и возглавят профильные управления в регионах. Всего новые должности получили 14 представительниц.Напомним, в начале марта в Узбекистане воссоздали Комитет женщин. Таково было решение Шавката Мирзиёева. Теперь в компетенции вновь созданной структуры входит также и охрана семейных ценностей. Комитет будет заниматься делами женщин и семьи.Читайте также:Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей &gt;&gt;Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдет &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20220307/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jenschin-s-8-marta-23198557.html
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хоким, женщины

В регионах у хокимов появились заместители-женщины — чем они займутся

16:23 10.03.2022
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© Sputnik/Виктор Толочко
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Кем работали новые назначенцы ранее и какими вопросами займутся теперь — читайте в подборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. У всех областных хокимов появились новые заместители-женщины. Они будут курировать решение вопросов семьи и возглавят профильные управления в регионах. Всего новые должности получили 14 представительниц.
© Пресс-служба хокимията Каракалпакстана
Марьям Халилаевна Ахмедова - Sputnik Узбекистан
1/14
© Пресс-служба хокимията Каракалпакстана
© Пресс-служба хокимията Андижанской области
Гулнорахон Марифжоновна Абдуллаева - Sputnik Узбекистан
2/14
© Пресс-служба хокимията Андижанской области
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
Назира Абдусатторовна Мухторова - Sputnik Узбекистан
3/14
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
© Пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области
Комила Зайдуллаевна Карамова - Sputnik Узбекистан
4/14
© Пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
Зебинисо Пулатовна Рахманова - Sputnik Узбекистан
5/14
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Зулхумор Абдирашидовна Хидирова - Sputnik Узбекистан
6/14
© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
Наргиза Келдибековна Тажибаева - Sputnik Узбекистан
7/14
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
© Пресс-служба хокимията Хорезмской области
Гульсара Ахмедовна Курбанбаева - Sputnik Узбекистан
8/14
© Пресс-служба хокимията Хорезмской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Зухра Тураевна Миргазиева - Sputnik Узбекистан
9/14
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
Малика Таджиевна Мамадиярова - Sputnik Узбекистан
10/14
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
Фируза Баходирхановна Ибрагимова - Sputnik Узбекистан
11/14
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
Динора Исаковна Якубова - Sputnik Узбекистан
12/14
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
Камила Анваровна Кавланова - Sputnik Узбекистан
13/14
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Нодира Нигматуллаевна Умарова - Sputnik Узбекистан
14/14
© Пресс-служба хокимията Ташкента
1/14
© Пресс-служба хокимията Каракалпакстана
2/14
© Пресс-служба хокимията Андижанской области
3/14
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
4/14
© Пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области
5/14
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
6/14
© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
7/14
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
8/14
© Пресс-служба хокимията Хорезмской области
9/14
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
10/14
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
11/14
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
12/14
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
13/14
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
14/14
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Марьям Ахмедова назначена заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана — главой Комитета по делам семьи и женщин Каракалпакстана. Раньше она была замминистра по поддержке махалли и семьи.
Гулнорахон Абдуллаева стала исполняющей обязанности заместителя хокима Андижанской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде замещала председателя Андижанского областного объединения профсоюзов.
Назира Мухторова теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима Джизакской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она возглавляла управление по поддержке махалли и семьи.
Комиле Карамовой поручено исполнять обязанности заместителя хокима Кашкадарьинской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Ранее она была первым замначальника областного управления по поддержке махалли и семьи.
Зебинисо Рахманова стала исполняющей обязанности заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Зулхумор Хидирова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления семьи и женщин. С прошлого года она была первым замглавы управления по поддержке махалли и семьи Сурхандарьинской области.
Наргиза Тажибаева стала заместителем хокима области — начальником управления по делам семьи и женщин. До этого она работала первым замруководителя областного управления по поддержке махалли и семьи.
Гульсара Курбанбаева теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима Хорезмской области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде она занимала должность первого замначальника областного управления по поддержки махалли и семьи.
Зухра Миргазиева назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкентской области — начальника управления по делам семьи и женщин.
До этого она работала заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.
Малика Мамадиярова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. До этого она была первым замначальника управления по поддержке махалли и семьи Навоийской области — советником хокима по делам женщин.
Фируза Ибрагимова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин.
Ранее она работала первым замглавы областного управления по поддержке махалли и семьи.
Динора Якубова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. Прежде она работала директором областного моноцентра "Ишга мархамат".
Камила Кавланова теперь будет исполнять обязанности заместителя хокима области — начальника управления по делам семьи и женщин. Ранее она была первым замруководителя отдела по поддержке махалли и семьи — советником хокима Тошлокского района.
Нодира Умарова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима Ташкента — начальника управления по делам семьи и женщин. С 2018 года возглавляла моноцентр "Ишга мархамат" при Министерстве занятости и трудовых отношений.
Напомним, в начале марта в Узбекистане воссоздали Комитет женщин. Таково было решение Шавката Мирзиёева. Теперь в компетенции вновь созданной структуры входит также и охрана семейных ценностей. Комитет будет заниматься делами женщин и семьи.
Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2022
Общество
Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта
7 марта, 19:55

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