https://uz.sputniknews.ru/20220310/vvedut-li-v-uzbekistane-ogranicheniya-po-snyatiyu-nalichnoy-valyuty-23231939.html
Введут ли в Узбекистане ограничения по снятию наличной валюты
Введут ли в Узбекистане ограничения по снятию наличной валюты
Как сейчас обстоит ситуация со снятием валюты в странах СНГ, читайте в материале.
2022-03-10T08:58+0500
2022-03-10T08:58+0500
2022-03-10T08:58+0500
экономика
валюта
узбекистан
снг
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Почти во всех странах СНГ нет ограничения на снятие валюты из-за санкций на поступление долларов в Россию, выяснили корреспонденты РИА Новости.В среду российский Центробанк сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Клиент может снять до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам.Какая ситуация тем временем в остальных странах СНГ?В Центробанке Узбекистана, например, сообщили, что "каких-либо ограничений в республике по снятию наличной валюты вводиться не будет".В крупном грузинском банке "ТиБиСи" проинформировали, что "на данный момент нет никаких ограничений на снятие валюты". Та же ситуация в Казахстане, где можно свободно снять валюту. В Центробанке Армении сообщили, что в стране внимательно следят "за развитиями на региональных финансовых рынках, где события развиваются очень быстро". Источник в банковской сфере Молдовы также отметил, что в стране "нет никаких ограничений" на снятие валюты.Обратная ситуация сложилась в Таджикистане, где коммерческие банки уже вторую неделю не продают иностранную валюту, ссылаясь на ее отсутствие. Нацбанк пока не комментирует создавшуюся на наличном валютном рынке ситуацию.Ранее в беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют. Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:
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валюта, узбекистан, снг
Введут ли в Узбекистане ограничения по снятию наличной валюты
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Как сейчас обстоит ситуация со снятием валюты в странах СНГ, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Почти во всех странах СНГ нет ограничения на снятие валюты из-за санкций на поступление долларов в Россию, выяснили корреспонденты РИА Новости
.
В среду российский Центробанк сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
Клиент может снять до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам.
Какая ситуация тем временем в остальных странах СНГ?
В Центробанке Узбекистана, например, сообщили, что "каких-либо ограничений в республике по снятию наличной валюты вводиться не будет".
В крупном грузинском банке "ТиБиСи" проинформировали, что "на данный момент нет никаких ограничений на снятие валюты".
"Будут ли введены позже, неизвестно. Такая информация не поступала", — сказал источник.
Та же ситуация в Казахстане, где можно свободно снять валюту.
"Никаких ограничений на покупку валюты и снятия ее со счетов не вводилось", — сообщили в одном из крупных банков республики.
В Центробанке Армении сообщили, что в стране внимательно следят "за развитиями на региональных финансовых рынках, где события развиваются очень быстро".
"В данный момент финансовый рынок Республики Армения действует обычным образом, а Центральный банк не видит необходимости в ограничении сделок", — заявили в ЦБ.
Источник в банковской сфере Молдовы также отметил, что в стране "нет никаких ограничений" на снятие валюты.
Обратная ситуация сложилась в Таджикистане, где коммерческие банки уже вторую неделю не продают иностранную валюту, ссылаясь на ее отсутствие. Нацбанк пока не комментирует создавшуюся на наличном валютном рынке ситуацию.
Ранее в беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил
, почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют.
Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал
корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.